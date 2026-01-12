Diário do Nordeste
Cotada para o BBB 26, Sol Vega vende roupas em feiras, é atriz e influencer

Ela ficou em quarto lugar no BBB 4.

Sol Vega foi uma das participantes mais icônicas do BBB 4.
Foto: Reprodução/Instagram.

Entre os nomes especulados para integrar o elenco de veteranos do BBB 26 está Sol Vega, figura marcante da quarta edição do reality. Longe da televisão há algum tempo, a ex-sister mantém uma rotina multifacetada: trabalha como feirante no Rio de Janeiro, segue na carreira artística e comanda a própria marca de roupas.

Em agosto do ano passado, Sol participou como expositora do Festival Caxias Fashion, evento em que apresentou oficialmente uma marca própria voltada para a moda afro

Além de empresária, Sol atua como atriz e influenciadora. Recentemente, ela usou as redes sociais para rebater críticas recebidas por vender roupas de tricô na feira da Glória, na Zona Sul carioca. A ex-BBB se disse incomodada com comentários que tentam desqualificar o trabalho de quem vive do comércio popular e ressaltou o orgulho de trabalhar honestamente.

Segundo Sol, a experiência nas feiras também é marcada pelo contato direto com o público e pelo carinho de pessoas que acompanham sua trajetória desde o reality. Para ela, todo tipo de trabalho merece respeito, independentemente do status ou da visibilidade.

teaser image
Zoeira

BBB 26: saiba tudo sobre a nova edição do reality

BBB 4

Sol Vega ficou em quarto lugar no BBB 4 e entrou para a história do programa após viralizar ao cantar uma versão própria de “We Are The World” durante uma prova de resistência. Na época, ela trabalhava como frentista.

Nos últimos anos, além da atuação artística, Sol também se aventurou na política. Em 2024, concorreu a uma vaga de vereadora no Rio de Janeiro, mas não conseguiu se eleger. Apesar da derrota, afirmou nas redes sociais que a experiência serviu como aprendizado e agradeceu o apoio recebido durante a campanha.

Estreia do BBB 26

O BBB 26 estreia nesta segunda-feira (12) na TV Globo. A 26ª edição do reality show contará com famosos no time Camarote, ex-participantes como Veteranos - entre os quais está Sol - e um grupo Pipoca já escolhido pelo público por meio das Casas de Vidro.

