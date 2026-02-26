Solange diz que Deus não deu filhos a Ana Paula pois ela 'não gosta de gente'

A atriz Solange Couto afirmou, na tarde desta quinta-feira (26), durante conversa na área externa da casa do Big Brother Brasil (BBB), que Deus não deu filhos à jornalista Ana Paula Renault porque ela “não gosta de gente”.

A declaração foi feita em diálogo com o ator Babu Santana no jardim do reality. Na roda de conversa estavam ainda Chaiany Andrade e Boneco.

A fala ocorreu após Babu comentar sobre o posicionamento da sister no jogo. “Uma sentença de uma pessoa que diz que tá jogando junto com você, e que diz que não tá do seu lado... Diz que não gosta de gente. Veio fazer o que aqui?”, disse o ator.

Em seguida, Solange respondeu: “Babu, quando Deus não deu filhos a ela, é porque sabe que ela não teria capacidade de amar alguém, já que ela não gosta de gente. Um filho seria gente. Ela daria o alimento do próprio corpo?”.

Assista:

Logo após a declaração, Babu alertou a atriz sobre o comentário. “Não fala isso não, porque é isso que ela quer. Ela quer ser desumanizada”, afirmou.

A conversa repercutiu entre os participantes do programa e nas redes sociais.