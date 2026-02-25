CAPTEI: High society em ritmo de campeãs
Samba, celebridades e networking cinco estrelas marcaram o sábado (21) que fechou a folia em grande estilo
No sábado, 21, a elite desfilou fora da avenida.
O Camarote Alma Rio foi o verdadeiro enredo premium do Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí.
Entre encontros e sambas afinados, Jorge Ben Jor deu o tom, enquanto Mart'nália e Pretinho da Serrinha transformaram presença em ritmo.
Thales Bretas circulou elegante, assim como Vanessa da Mata e o casal lindo Márcio Garcia e Andréa Santa Rosa.
O tempero internacional veio com Matt Smith, de Doctor Who, The Crown e House of the Dragon.
A noite provou: quem é high society não passa, acontece!
Na Sapucaí, o luxo sambou sem pedir licença.
Vem ver nas fotos captadas por Miguel Sá, Thiago Mattos e Renato Wrobel!