CAPTEI: High society em ritmo de campeãs

Samba, celebridades e networking cinco estrelas marcaram o sábado (21) que fechou a folia em grande estilo

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: High society em ritmo de campeãs
Foto: Miguel Sá

No sábado, 21, a elite desfilou fora da avenida.

O Camarote Alma Rio foi o verdadeiro enredo premium do Desfile das Campeãs na Marquês de Sapucaí.

Legenda: Lenny Niemeyer e Lulu Lima
Foto: Renato Wrobel

Entre encontros e sambas afinados, Jorge Ben Jor deu o tom, enquanto Mart'nália e Pretinho da Serrinha transformaram presença em ritmo.

Legenda: Mart'nália e Pretinho da Serrinha
Foto: Thiago Mattos

Thales Bretas circulou elegante, assim como Vanessa da Mata e o casal lindo Márcio Garcia e Andréa Santa Rosa.

Legenda: Thales Bretas e Gabrielle Michel
Foto: Thiago Mattos

Legenda: Mariana Ximenes, Vanessa da Mata e Marina Ruy Barbosa
Foto: Miguel Sá

Legenda: MARCIO GARCIA E ANDREA SANTA ROSA
Foto: Thiago Mattos

O tempero internacional veio com Matt Smith, de Doctor Who, The Crown e House of the Dragon.

Legenda: Alvaro Garnero e Matt Smith
Foto: Miguel Sá

A noite provou: quem é high society não passa, acontece!

Legenda: Mariana Ximenes
Foto: Miguel Sá

 Na Sapucaí, o luxo sambou sem pedir licença.

Legenda: Hanno Erwes e Alessandra Pirotelli
Foto: Miguel Sá

Vem ver nas fotos captadas por Miguel Sá, Thiago Mattos e Renato Wrobel!

Legenda: Alessandra Negrini
Foto: Miguel Sá

Legenda: Alessandra Pirotelli e Hanno Erwes
Foto: Miguel Sá

Legenda: Antonio Palhares
Foto: Renato Wrobel

Legenda: Carlinhos Brown
Foto: Miguel Sá

Legenda: Carol Werner
Foto: Renato Wrobel

Legenda: Monique Escapeti e Leonardo Blanco
Foto: Thiago Mattos

Legenda: Tonino Lamborghini e Angela Kriger
Foto: Miguel Sá

Legenda: Elkeson e Gabriela Alves
Foto: Thiago Mattos

Legenda: Fil Freitas e Felipe Panaggio
Foto: Renato Wrobel

 