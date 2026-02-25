Diário do Nordeste
Irmã de Chaiany critica julgamentos após embates com Ana Paula no BBB 26

Maria Luiza de Andrade Araújo afirmou que a sister tem sido avaliada com “régua dura demais”.

Legenda: Irmã de Chaiany defendeu a participante do BBB 26 nas redes sociais.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A advogada Maria Luiza de Andrade Araújo, irmã de Chaiany, se manifestou nas redes sociais nessa terça-feira (24) depois dos embates envolvendo a participante e Ana Paula Renault no BBB 26. Em um desabafo, ela refletiu sobre a forma como o público reage a comportamentos semelhantes dentro do programa e saiu em defesa da sister.

No texto, Maria Luiza apontou o que considera uma diferença de critérios nas avaliações feitas pelos telespectadores. “Tem algo curioso sobre o jeito que o público escolhe quem pode errar. Dentro da mesma casa, atitudes parecidas ganham pesos diferentes. A ousadia de Ana Paula Renault virou entretenimento, meme, força. A intensidade de Karol Conká virou sentença. Uma foi vista como autêntica, explosiva, dona do jogo. A outra como imperdoável. E o sofá decidiu quem era quem”, argumentou.

Ela também destacou que reações semelhantes costumam gerar leituras opostas. “É estranho como o público ama a coragem quando ela vem com o rosto certo. Vibra com o grito de uma, mas se incomoda com o tom de voz de outra. Chama uma de protagonista e a outra de agressiva. Milena pode ter as mesmas reações, o mesmo ímpeto, mas não recebe o mesmo colo. Não recebe a mesma chance de ser humana”, opinou.

Para a advogada, a irmã tem sido julgada de maneira desproporcional. “Um erro vira caráter. Uma falha vira definição. Como se algumas pessoas pudessem ser complexas, contraditórias, intensas. E outras precisassem ser impecáveis o tempo todo. A internet não perdoa. Mas ela também não julga todo mundo da mesma forma”, lamentou.

Segundo Maria Luiza, o ponto mais doloroso é a desumanização. “Talvez o que mais doa não seja o cancelamento. Seja perceber que, para algumas pessoas, a humanidade nunca é presumida. Precisa ser provada o tempo inteiro. Antes do jogo, antes dos números, antes de narrativa, antes de opinião, existe uma mulher real. Uma filha, uma mãe, uma amiga, uma pessoa. E ela merece ser vista por inteiro”, defendeu.

Entenda a treta

A tensão entre Chaiany e Ana Paula começou durante o Sincerão de segunda-feira (23), quando os brothers precisaram definir prioridades no jogo. Na dinâmica, Chaiany colocou Ana Paula, Milena, Samira e Jonas Sulzbach para enfrentar a consequência da gosma, o que foi interpretado como traição por parte do grupo adversário. Depois, Chaiany afirmou que não compreendeu corretamente a dinâmica e que se confundiu com as regras.

Após a atividade, Ana Paula confrontou a sister e criticou sua postura, sugerindo de forma irônica que ela mudasse de quarto. O desentendimento continuou ao vivo, com troca de acusações e justificativas sobre estratégia e lealdade no jogo.

O embate rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando críticas a Chaiany e até perda de seguidores em seu perfil no Instagram.

