Irmã de Chaiany critica julgamentos após embates com Ana Paula no BBB 26

A advogada Maria Luiza de Andrade Araújo, irmã de Chaiany, se manifestou nas redes sociais nessa terça-feira (24) depois dos embates envolvendo a participante e Ana Paula Renault no BBB 26. Em um desabafo, ela refletiu sobre a forma como o público reage a comportamentos semelhantes dentro do programa e saiu em defesa da sister.

No texto, Maria Luiza apontou o que considera uma diferença de critérios nas avaliações feitas pelos telespectadores. “Tem algo curioso sobre o jeito que o público escolhe quem pode errar. Dentro da mesma casa, atitudes parecidas ganham pesos diferentes. A ousadia de Ana Paula Renault virou entretenimento, meme, força. A intensidade de Karol Conká virou sentença. Uma foi vista como autêntica, explosiva, dona do jogo. A outra como imperdoável. E o sofá decidiu quem era quem”, argumentou.

Ela também destacou que reações semelhantes costumam gerar leituras opostas. “É estranho como o público ama a coragem quando ela vem com o rosto certo. Vibra com o grito de uma, mas se incomoda com o tom de voz de outra. Chama uma de protagonista e a outra de agressiva. Milena pode ter as mesmas reações, o mesmo ímpeto, mas não recebe o mesmo colo. Não recebe a mesma chance de ser humana”, opinou.

Para a advogada, a irmã tem sido julgada de maneira desproporcional. “Um erro vira caráter. Uma falha vira definição. Como se algumas pessoas pudessem ser complexas, contraditórias, intensas. E outras precisassem ser impecáveis o tempo todo. A internet não perdoa. Mas ela também não julga todo mundo da mesma forma”, lamentou.

Veja também Zoeira Ana Paula diz que vai mirar em Babu no BBB 26 Zoeira Após escapar do paredão no BBB 26, Milena se incomoda com beijo de Babu

Segundo Maria Luiza, o ponto mais doloroso é a desumanização. “Talvez o que mais doa não seja o cancelamento. Seja perceber que, para algumas pessoas, a humanidade nunca é presumida. Precisa ser provada o tempo inteiro. Antes do jogo, antes dos números, antes de narrativa, antes de opinião, existe uma mulher real. Uma filha, uma mãe, uma amiga, uma pessoa. E ela merece ser vista por inteiro”, defendeu.

Entenda a treta

A tensão entre Chaiany e Ana Paula começou durante o Sincerão de segunda-feira (23), quando os brothers precisaram definir prioridades no jogo. Na dinâmica, Chaiany colocou Ana Paula, Milena, Samira e Jonas Sulzbach para enfrentar a consequência da gosma, o que foi interpretado como traição por parte do grupo adversário. Depois, Chaiany afirmou que não compreendeu corretamente a dinâmica e que se confundiu com as regras.

Após a atividade, Ana Paula confrontou a sister e criticou sua postura, sugerindo de forma irônica que ela mudasse de quarto. O desentendimento continuou ao vivo, com troca de acusações e justificativas sobre estratégia e lealdade no jogo.

O embate rapidamente repercutiu nas redes sociais, gerando críticas a Chaiany e até perda de seguidores em seu perfil no Instagram.