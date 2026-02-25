Sexto Paredão do BBB 26 tem a maior votação da história do reality
Recorde de votação foi anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt.
O sexto Paredão do BBB 26 teve recorde de votação nesta terça-feira (24). A conquista foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Durante a transmissão ao vivo, o jornalista celebrou a participação do público de casa. Ao todo, foram computados votos de 3 milhões de CPFs.
"É a maior votação por CPF da história. Nunca tivemos tantos votos únicos no BBB. Pela primeira vez, passamos dos 3 milhões de CPFs e também a maior votação geral desde que a gente começou a fazer os dois sistemas de votação. O voto único e o voto da torcida", disse o apresentador.
RESULTADO DO PAREDÃO
O resultado do sexto paredão do BBB 26 foi anunciado durante a exibição do programa ao vivo. Maxiane foi a sexta eliminada do reality, deixando a casa após o discurso de Tadeu Schmidt.
Maxiane foi eliminada no sexto paredão com 63,21% da média de votos. Ela deixou o reality show após enfrentar Milena e Chaiany na berlinda da semana.
Milena foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 36,11%, na média. Por sua vez, Chaiany teve somente 0,68% dos votos.
PORCENTAGENS
Maxiane
- Média: 63,21%
- Voto Único: 66,20%
- Voto Torcida: 56,20%
Milena
- Média: 36,11%
- Voto Único: 32,98%
- Voto Torcida: 43,43%
Chaiany
- Média: 0,68%
- Voto Único: 0,82%
- Voto Torcida: 0,37%