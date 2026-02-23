BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (23)
Dinâmica agita a casa antes do resultado do paredão.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 00:06, em 24 de Fevereiro de 2026)
Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (23). A dinâmica contou com todos os participantes.
Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. Participantes montaram uma "régua de prioridade".
Em cada rodada, quatro participantes ficavam de fora da escolha. Os excluídos foram banhados com gosma verde.
Veja também
PRIORIDADE E EXCLUÍDOS DE CADA PARTICIPANTE
JONAS
- Prioridades: Cowboy, Marciele, Maxiane, Jordana, Gabriela, Solange, Chaiany, Breno, Samira e Leandro;
- Excluídos: Ana Paula, Milena, Juliano e Babu;
CHAIANY
- Prioridades: Gabriela, Babu, Solange, Leandro, Juliano, Breno, Cowboy, Jordana, Maxiane e Marciele;
- Excluídos: Ana Paula, Milena, Samira e Jonas;
MAXIANE
- Prioridades: Marciele, Jordana, Cowboy, Jonas, Gabriela, Breno, Juliano, Babu, Leandro e Solange;
- Excluídos: Ana Paula, Milena, Samira e Chaiany;
MILENA
- Prioridades: Ana Paula, Samira, Juliano, Leandro, Solange, Babu, Marciele, Gabriela e Maxiane;
- Excluídos: Cowboy, Chaiany, Jordana e Jonas;
COWBOY
- Prioridades: Jonas, Jordana, Maxiane, Marciele, Gabriela, Solange, Babu, Chaiany, Breno e Leandro;
- Excluídos: Ana Paula, Milena, Samira e Juliano;
JORDANA
- Prioridades: Maxiane, Marciele, Cowboy, Jonas, Gabriela, Julianao, Samira, Breno, Ana, Leandro;
- Excluídos: Chaiany, Milena, Solange e Babu;
BABU
- Prioridades: Solange, Leandro, Chaiany, Juliano, Breno, Milena, Samira, Maxiane, Marciele e Ana Paula;
- Excluídos: Cowboy, Gabriela, Jordana e Jonas;
BRENO
- Prioridades: Samira, Chaiany, Babu, Leandro, Juliano, Solange, Milena, Ana Paula, Gabriela e Jonas;
- Excluídos: Maxiane, Marciele, Jordana e Cowboy;
MARCIELE
- Prioridades: Maxiane, Jordana, Cowboy, Jonas, Gabriela, Babu, Leandro, Solange, Chaiany e Milena;
- Excluídos: Ana Paula, Juliano, Samira e Breno;
JULIANO
- Prioridades: Babu, Ana Paula, Milena, Leandro, Chaiany, Breno, Samira, Solange, Maxiane e Jordana;
- Excluídos: Cowboy, Marciele, Gabriela e Jonas;
GABRIELA
- Prioridades: Chaiany, Maxiane, Marciele, Jonas, Jordana, Samira, Breno, Leandro e Juliano;
- Excluídos: Cowboy, Babu, Milena e Ana Paula;
SOLANGE
- Prioridades: Babu, Chaiany, Leandro, Breno, Juliano, Milena, Ana Paula, Samira, Marciele e Jonas;
- Excluídos: Jordana, Cowboy, Maxiane e Gabriela;
ANA PAULA
- Prioridades: Milena, Samira, Juliano, Leandro, Solange, Chaiany, Breno, Babu, Gabriela e Jordana;
- Excluídos: Cowboy, Maxiane, Marciele e Jonas;
LEANDRO
- Prioridades: Babu, Chaiany, Juliano, Solange, Breno, Milena, Ana Paula, Samira, Marciele e Maxiane;
- Excluídos: Jonas, Jordana, Cowboy e Gabriela;
SAMIRA
- Prioridades: Milena, Ana Paula, Breno, Chaiany, Juliano, Gabriela, Solange, Babu, Leandro e Jornada;
- Excluídos: Cowboy, Marciele, Maxiane e Jonas;
ENTENDA A DINÂMICA
Assuntos Relacionados