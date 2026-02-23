BBB 26: confira como foi o Sincerão desta segunda (23)

Um novo Sincerão do Big Brother Brasil 26 foi realizado na noite desta segunda-feira (23). A dinâmica contou com todos os participantes.

Durante a transmissão ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt explicou o funcionamento da dinâmica. Participantes montaram uma "régua de prioridade".

Em cada rodada, quatro participantes ficavam de fora da escolha. Os excluídos foram banhados com gosma verde.

Veja também Zoeira Ana Paula Renault e Alberto Cowboy têm nova briga no BBB 26 Zoeira Enquete BBB 26: parcial indica sister eliminada com mais de 50% dos votos Zoeira Conheça Phelippe Colle, cartomante de Ana Paula que vive há mais de 13 anos em Fortaleza

PRIORIDADE E EXCLUÍDOS DE CADA PARTICIPANTE

JONAS

Prioridades: Cowboy, Marciele, Maxiane, Jordana, Gabriela, Solange, Chaiany, Breno, Samira e Leandro;

Cowboy, Marciele, Maxiane, Jordana, Gabriela, Solange, Chaiany, Breno, Samira e Leandro; Excluídos: Ana Paula, Milena, Juliano e Babu;

CHAIANY

Prioridades: Gabriela, Babu, Solange, Leandro, Juliano, Breno, Cowboy, Jordana, Maxiane e Marciele;

Gabriela, Babu, Solange, Leandro, Juliano, Breno, Cowboy, Jordana, Maxiane e Marciele; Excluídos: Ana Paula, Milena, Samira e Jonas;

MAXIANE

Prioridades: Marciele, Jordana, Cowboy, Jonas, Gabriela, Breno, Juliano, Babu, Leandro e Solange;

Marciele, Jordana, Cowboy, Jonas, Gabriela, Breno, Juliano, Babu, Leandro e Solange; Excluídos: Ana Paula, Milena, Samira e Chaiany;

MILENA

Prioridades: Ana Paula, Samira, Juliano, Leandro, Solange, Babu, Marciele, Gabriela e Maxiane;

Ana Paula, Samira, Juliano, Leandro, Solange, Babu, Marciele, Gabriela e Maxiane; Excluídos: Cowboy, Chaiany, Jordana e Jonas;

COWBOY

Prioridades: Jonas, Jordana, Maxiane, Marciele, Gabriela, Solange, Babu, Chaiany, Breno e Leandro;

Jonas, Jordana, Maxiane, Marciele, Gabriela, Solange, Babu, Chaiany, Breno e Leandro; Excluídos: Ana Paula, Milena, Samira e Juliano;

JORDANA

Prioridades: Maxiane, Marciele, Cowboy, Jonas, Gabriela, Julianao, Samira, Breno, Ana, Leandro;

Maxiane, Marciele, Cowboy, Jonas, Gabriela, Julianao, Samira, Breno, Ana, Leandro; Excluídos: Chaiany, Milena, Solange e Babu;

BABU

Prioridades: Solange, Leandro, Chaiany, Juliano, Breno, Milena, Samira, Maxiane, Marciele e Ana Paula;

Solange, Leandro, Chaiany, Juliano, Breno, Milena, Samira, Maxiane, Marciele e Ana Paula; Excluídos: Cowboy, Gabriela, Jordana e Jonas;

BRENO

Prioridades: Samira, Chaiany, Babu, Leandro, Juliano, Solange, Milena, Ana Paula, Gabriela e Jonas;

Samira, Chaiany, Babu, Leandro, Juliano, Solange, Milena, Ana Paula, Gabriela e Jonas; Excluídos: Maxiane, Marciele, Jordana e Cowboy;

MARCIELE

Prioridades: Maxiane, Jordana, Cowboy, Jonas, Gabriela, Babu, Leandro, Solange, Chaiany e Milena;

Maxiane, Jordana, Cowboy, Jonas, Gabriela, Babu, Leandro, Solange, Chaiany e Milena; Excluídos: Ana Paula, Juliano, Samira e Breno;

JULIANO

Prioridades: Babu, Ana Paula, Milena, Leandro, Chaiany, Breno, Samira, Solange, Maxiane e Jordana;

Babu, Ana Paula, Milena, Leandro, Chaiany, Breno, Samira, Solange, Maxiane e Jordana; Excluídos: Cowboy, Marciele, Gabriela e Jonas;

GABRIELA

Prioridades: Chaiany, Maxiane, Marciele, Jonas, Jordana, Samira, Breno, Leandro e Juliano;

Chaiany, Maxiane, Marciele, Jonas, Jordana, Samira, Breno, Leandro e Juliano; Excluídos: Cowboy, Babu, Milena e Ana Paula;

SOLANGE

Prioridades: Babu, Chaiany, Leandro, Breno, Juliano, Milena, Ana Paula, Samira, Marciele e Jonas;

Babu, Chaiany, Leandro, Breno, Juliano, Milena, Ana Paula, Samira, Marciele e Jonas; Excluídos: Jordana, Cowboy, Maxiane e Gabriela;

ANA PAULA

Prioridades: Milena, Samira, Juliano, Leandro, Solange, Chaiany, Breno, Babu, Gabriela e Jordana;

Milena, Samira, Juliano, Leandro, Solange, Chaiany, Breno, Babu, Gabriela e Jordana; Excluídos: Cowboy, Maxiane, Marciele e Jonas;

LEANDRO

Prioridades: Babu, Chaiany, Juliano, Solange, Breno, Milena, Ana Paula, Samira, Marciele e Maxiane;

Babu, Chaiany, Juliano, Solange, Breno, Milena, Ana Paula, Samira, Marciele e Maxiane; Excluídos: Jonas, Jordana, Cowboy e Gabriela;

SAMIRA

Prioridades: Milena, Ana Paula, Breno, Chaiany, Juliano, Gabriela, Solange, Babu, Leandro e Jornada;

Milena, Ana Paula, Breno, Chaiany, Juliano, Gabriela, Solange, Babu, Leandro e Jornada; Excluídos: Cowboy, Marciele, Maxiane e Jonas;

ENTENDA A DINÂMICA