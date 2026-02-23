Diário do Nordeste
'Será que?' faz João Inácio Jr. viralizar nas redes sociais e reconectar gerações

Com trajetória consolidada no rádio e na TV do Ceará, comunicador ganha projeção nacional ao transformar humor e performance em linguagem digital.

Escrito por
Maria Clarice Nascimento producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:14)
Zoeira

O comunicador João Inácio Jr., de 69 anos, vive um novo momento de projeção pública. Conhecido por décadas no rádio e na televisão do Ceará, o apresentador passou a viralizar nacionalmente com vídeos curtos dançando em espaços públicos. Além da dança, João repete a frase “Será que sou gay?”. O conteúdo, marcado por humor e ironia, 'furou a bolha' nacional e começou a ser replicado por influenciadores e artistas brasileiros.

Segundo João Inácio, a iniciativa começou de forma espontânea.

Tudo começou numa brincadeira. Eu queria fazer apenas uma palhaçada dançando, mas com o tempo vi que a coisa foi dando certo e criei um estilo. O que rola agora nas redes sociais eu imaginei para agradar a todos, ser divertido e alertar contra os preconceitos.
João Inácio Jr.
Afirma o comunicador.

teaser image
Diego Barbosa

‘Tinder da rádio’: João Inácio Júnior foi cupido por 25 anos e uniu casais com os Classificados do Amor

João descreve a coreografia, quase sempre executada ao som de “La Isla Bonita”, de Madonna, como uma mistura de piseiro com movimentos de corrida e aeróbica. A performance costuma ser acompanhada por um figurino recorrente, com chuteiras, calça justa e unhas pintadas.

O apresentador afirma que a repercussão aumentou o reconhecimento nas ruas. Ele também avalia que o formato “furou a bolha” e passou a ser reproduzido por pessoas de diferentes perfis, incluindo nomes conhecidos da internet e da televisão, como o apresentador Celso Portiolli e o humorista Whindersson Nunes. 

Trajetória consolidada na comunicação

Antes da popularização digital, João Inácio já era um dos nomes mais conhecidos da mídia cearense. Iniciou a carreira no rádio, ainda jovem, contrariando a expectativa dos pais, que desejavam que seguisse carreira militar ou médica.

Ao longo de cerca de cinco décadas de atuação, transitou entre rádio, televisão e música. Durante 22 anos, foi âncora do Jornal do Dez, da TV Verdes Mares, período em que consolidou imagem ligada ao telejornalismo. Paralelamente, atuou como vocalista da Banda Malícia e apresentador de programas populares no rádio. Atualmente, comanda o programa Bafulê, exibido de segunda a sexta-feira, das 13h às 16h, na TV Diário e na rádio Verdinha 92.5.

Bastidores, família e parceria

A frase que impulsionou o viral faz referência direta a comentários recorrentes sobre sua sexualidade. João Inácio afirma não se incomodar com especulações e diz ser “bem resolvido” em relação à vida pessoal.

O apresentador é casado com Suzy Valério, que iniciou a trajetória televisiva como assistente de palco dele e, posteriormente, apresentou o programa Paz e Amor, também na TV Diário. Atualmente, ela atua como influenciadora digital e participa dos bastidores dos vídeos do marido, auxiliando em maquiagem e produção.

Em 2021, João Inácio Jr. foi diagnosticado com câncer de pele após a retirada de sinais na região da cabeça, identificados em consulta de rotina. O tratamento e o acompanhamento médico ampliaram a atenção do apresentador aos cuidados pessoais, aspecto que hoje aparece também na preparação estética para os vídeos, com uso de maquiagem e unhas pintadas durante as gravações.

 Ao todo, João Inácio é pai de quatro filhos.

É muito bacana ver que o meu formato virou trend e furou a bolha. O povão está replicando e muitos famosos também. Como eu me sinto? Ô Glória, acelera vitória.
João Inácio Jr.
Apresentador do programa Bafulê.

Nas redes sociais, comentários de seguidores destacam que o apresentador já era conhecido por gerações anteriores e agora volta a ganhar visibilidade entre novos usuários das redes.

"É um ícone do rádio e da TV cearenses! Uma referência pra todos nós do rádio! O cara se reinventa a cada década e segue sendo sucesso!", escreveu uma seguidora. 

