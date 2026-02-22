Temperatura Máxima exibe o filme 'Jurassic World: Reino Ameaçado' hoje (22/02)

A "Temperatura Máxima" deste domingo (22), na TV Globo, exibe o filme "Jurassic World: Reino Ameaçado" (2018), logo após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar às 13h.

Sinopse de Jurassic World: Reino Ameaçado

Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. Não há mais qualquer presença humana no local e os dinossauros vivem livremente. Claire e Owen decidem resgatar os animais e retornam à ilha para a missão. Lá, a dupla encontra novas e aterrorizantes raças de dinossauros gigantes ao descobrir uma conspiração que ameaça todo o planeta.

