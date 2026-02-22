Temperatura Máxima exibe o filme 'Jurassic World: Reino Ameaçado' hoje (22/02)
Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.
A "Temperatura Máxima" deste domingo (22), na TV Globo, exibe o filme "Jurassic World: Reino Ameaçado" (2018), logo após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar às 13h.
Sinopse de Jurassic World: Reino Ameaçado
Três anos após o fechamento do Jurassic World, um vulcão prestes a entrar em erupção põe em risco a vida na ilha Nublar. Não há mais qualquer presença humana no local e os dinossauros vivem livremente. Claire e Owen decidem resgatar os animais e retornam à ilha para a missão. Lá, a dupla encontra novas e aterrorizantes raças de dinossauros gigantes ao descobrir uma conspiração que ameaça todo o planeta.
Ficha técnica
- Título Original: Jurassic World: Fallen Kingdom
- Elenco: Jeff Goldblum, James Cromwell, Geraldine Chaplin, Ted Levine, Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Toby Jones
- Direção: J.A. Bayona
- Dubladores: Alexandre Maguolo;Daniel Machline;Fred Mascarenhas;Hélio Ribeiro;Marlene Costa;Mauro Horta;Natália Alves;Pádua Moreira;Raphael Rossatto;Sylvia Salustti;Sérgio Stern
- Nacionalidade: Estadunidense
