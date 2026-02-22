Diário do Nordeste
Bafta 2026: Veja onde assistir ao vivo e o horário da premiação

Evento vai acontecer neste domingo (22), em Londres.

Máscara dourada de um rosto de artista famosa, exibida numa exposição de arte contemporânea, com detalhe em acabamento brilhante.
Legenda: Brasil está indicado em quatro categorias nesta edição.
Foto: Lorna Roberts/Shutterstock.

A 79ª edição do British Academy Film Awards (Bafta), também conhecido como o "Oscar do cinema britânico", acontece neste domingo (19). Entre os indicados, está "O Agente Secreto", filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho estrelado por Wagner Moura.

A premiação será a partir das 16h (horário de Brasília), e terá transmissão ao vivo pela TNT, na televisão, e pela HBO Max, no streaming.

Desde 2023,o evento é sediado no Royal Festival Hall, dentro do complexo cultural do Southbank Centre, em Londres.

Nas duas edições anteriores, o posto de apresentador ficou a cargo do ator David Tennant, famoso por "Doctor Whor". Em 2026, ele passará o bastão para o comediante Alan Cumming, que comanda a edição americana de "The Traitors".

Brasil no Bafta

O Brasil está bem representado nesta edição do Bafta. "O Agente Secreto" está indicado em duas categorias: Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Melhor Roteiro Original.

Indicado ao Oscar, desta vez Wagner Moura não recebeu indicação na categoria de "Melhor Ator".

Além disso, o documentário brasileiro "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, aparece dentre os indicados a Melhor Documentário.

Já o cinematógrafo paulista Adolpho Veloso foi lembrado em Melhor Fotografia pelo trabalho em "Sonhos de Trem".

Outras indicações

Dois filmes norte-americanos dominaram o BAFTA 2026. São estes "Uma Batalha Após a Outra", com 14 indicações, e "Pecadores", com 13.

Este último se tornou recordista no Oscar ao se tornar o filme mais indicado da premiação.

Em seguida, "Hamnet" e "Marty Supreme" surgem com 11 indicações cada, colocando-os entre os principais concorrentes.

Confira todas as indicações do Bafta 2026

Melhor Filme

  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Valor Sentimental
  • Pecadores
  • Marty Supreme

Melhor Filme em Língua Não-Inglesa

  • Foi Apenas um Acidente
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Sirat
  • A Voz de Hind Rajab

Melhor Roteiro Original

  • I Swear
  • Marty Supreme
  • O Agente Secreto
  • Valor Sentimental
  • Pecadores

Melhor Roteiro Adaptado

  • The Ballad of Wallis Island
  • Bugonia
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pillion

Melhor Ator

  • Leonardo DiCaprio - Uma Batalha Após a Outra
  • Timothée Chalamet - Marty Supreme
  • Jessie Plemons - Bugonia
  • Ethan Hawke - Blue Moon
  • Michael B. Jordan - Pecadores
  • Robert Aramayo - I Swear

Melhor Atriz

  • Rose Byrne - Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria
  • Jessie Buckley - Hamnet
  • Kate Hudson - Song Sung Blue: Um Sonho a Dois
  • Emma Stone - Bugonia
  • Chase Infiniti - Uma Batalha Após a Outra
  • Renate Reinsve - Valor Sentimental

Melhor Ator Coadjuvante

  • Benicio del Toro - Uma Batalha Após a Outra
  • Sean Penn - Uma Batalha Após a Outra
  • Jacob Elordi - Frankenstein
  • Paul Mescal - Hamnet
  • Peter Mullan - I Swear
  • Stellan Skarsgard - Valor Sentimental

Melhor Atriz Coadjuvante

  • Odessa A'Zion - Marty Supreme
  • Inga Ibsdotter Lilleaas - Valor Sentimental
  • Wunmi Mosaku - Pecadores
  • Teyana Taylor - Uma Batalha Após a Outra
  • Emily Watson - Hamnet
  • Carey Mulligan - The Ballad of Wallis Island

Melhor Direção

  • Paul Thomas Anderson - Uma Batalha Após a Outra
  • Ryan Coogler - Pecadores
  • Chloé Zhao - Hamnet
  • Josh Safdie - Marty Supreme
  • Joachim Trier - Valor Sentimental
  • Yorgos Lanthimos - Bugonia

Melhor Filme Britânico

  • Extermínio: A Evolução
  • Pillion
  • Hamnet
  • I Swear
  • The Ballad of Wallis Island
  • Morra, Amor
  • Bridget Jones 4: Louca Pelo Garoto
  • H is For Hawk
  • Mr. Burton
  • Steve

Melhor Estreia de um Roteirista, Diretor ou Produtor Britânico

  • Jack King, Hollie Bryan e Lucy Meer - The Ceremony
  • Akinola Davies Jr., Wale Davies - My Father's Shadow
  • Harry Lighton - Pillion
  • Myrid Carten - A Want in Her
  • Cal McMau, Hunter Andrews, Eoin Dorin - Wasteman

Melhor Animação

  • Elio
  • A Pequena Amélie
  • Zootopia 2

Melhor Documentário

  • A 2000 Metros de Andriivka
  • Seymour Hersh: Em Busca da Verdade
  • Apocalipse nos Trópicos
  • Mr. Nobody Against Putin
  • A Vizinha Perfeita

Melhor Fotografia

  • Frankenstein
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Sonhos de Trem
  • Melhor Direção de Elenco
  • I Swear
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Valor Sentimental
  • Marty Supreme

Melhor Filme Para Crianças e Família

  • Arco
  • Boong
  • Lilo & Stitch
  • Zootopia 2

Melhor Montagem

  • F1
  • Pecadores
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Marty Supreme
  • Casa de Dinamite
  • Melhor Figurino
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Maquiagem e Penteado

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Pecadores
  • Wicked: Parte 2

Melhor Trilha Sonora

  • Bugonia
  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Melhor Som
  • F1
  • Frankenstein
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Tempo de Guerra

Melhor Design de Produção

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • Marty Supreme
  • Uma Batalha Após a Outra
  • Pecadores
  • Melhores Efeitos Especiais
  • Avatar: Fogo e Cinzas
  • F1
  • Frankenstein
  • O Ônibus Perdido
  • Como Treinar o Seu Dragão

Revelação do Ano

  • Chase Infiniti
  • Miles Caton
  • Robert Aramayo
  • Archie Madekwe
  • Posy Sterling

Melhor Curta Animado Britânico

  • Cardboard
  • Solstice
  • Two Black Boys in Paradise
  • Melhor Curta Britânico
  • Magid/Zafar
  • Nostalgie
  • Terence
  • This is Endometriosis
  • Welcome Home Freckles
