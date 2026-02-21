Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20)
Discussões entre Alberto e Ana Paula marcaram a noite.
Mais uma festa animou o Big Brother Brasil 26 (BBB) na noite desta sexta-feira (20). Apesar de ter ocorrido sem episódios memoráveis, o momento, como de costume, rendeu discussões entre os participantes.
As tretas foram motivadas pelas questões de convivência da semana e também por um jogo que ocorreu antes da festa, no ao vivo. Antes de liberar os brothers para a diversão, Tadeu fez um "Sincerinho", versão reduzida da dinâmica que costuma ocorrer às segundas-feiras e que valerá como prévia para o "Duelo de Risco".
Essa é a primeira parte de uma dinâmica que deve ser concluída no sábado (21), quando o Big Fone tocar. O público escolhe qual deve tocar.
"Quem atender, vai escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Desse duelo, uma pessoa vai sair emparedada, e outra vai sair imune", salientou o apresentador.
SINCERINHO
Desta vez, o apresentador perguntou aos brothers qual seria o paredão perfeito para cada um deles. Os mais indicados foram Alberto Cowboy, Jonas, Jordana e Milena.
Como esperado, depois do jogo, os participantes começaram a trocar farpas sobre as "formações" de paredão, e Chaiany, Babu e Jordana se desentenderam.
TROCA DE FARPAS! Brothers trocam desafetos depois do Duelo de Risco 👀 #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/eq3QMTv8iz— Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2026
LÉO SANTANA ANIMA A FESTA
Em um palco que simulava um trio elétrico de Carnaval, Léo Santana foi a atração do momento festivo e cantou e dançou vários hits com os brothers.
Isso que eu chamo de trio de respeito! 🎶 #BBB26 #RedeBBB #FestaBBB pic.twitter.com/rv641Be7VV— Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2026
VOLTA, MARCELINHO
Durante a festa, Marciele brincou que Marcelo, eliminado na última terça-feira (17), devia estar disfarçado de Dummy. Jordana rebateu a amiga com "Já tá na hora de vocês superarem essa história de Marcelo. Não voltou, é isso".
Em roda com Maxiane e Jordana, Marciele se pergunta se o Dummy é o Marcelo 🤔 #FestaBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/yHomoSeR24— Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2026
TRETA
Na hora de pegar um lanche, Ana Paula e Alberto Cowboy discutiram ao tentarem pegar, ao mesmo tempo, os kits com hashis.
"Quem pegou, dá licença para o próximo. Povo da coletividade, da boa educação, pega o seu e vai pro fim da fila. Queria ter a oportunidade de chegar até o balcão. Você não é o detentor da moral e dos bons costumes?", questionou Ana.
OLHA A TRETA! Ana Paula e Alberto trocam farpas durante a #FestaBBB 🗣️ #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/jCiMWhORbm— Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2026
Ao sugerir que a sister utilizasse outro caminho para pegar os utensílios, Ana Paula disse ao brother: "Tô achando você meio grosso". "Não, não. Tô tentando te falar que é bem fácil, é só pensar", rebateu Alberto. Eles continuaram a brigar ao longo da festa.
E as farpas continuam entre Ana Paula e Alberto Cowboy.— Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2026
Ana Paula 💬: "Tô achando você meio grosso." #FestaBBB #RedeBBB #BBB26 pic.twitter.com/06RPPq1R2w
ANA PAULA NO PAREDÃO?
Após a dinâmica, Jonas brincou com a jornalista sobre colocá-la direto no paredão. Ela rebateu: "Você teria essa coragem? Experimenta".
Brothers conversam sobre Paredão 👀— Big Brother Brasil (@bbb) February 21, 2026
Jonas: 💬 "E se eu te colocar direto [no Paredão]?"
Ana Paula: 💬 "Você teria essa coragem? Experimenta!"#FestaBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/d3EXGhrEvg