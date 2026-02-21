Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20)

Mais uma festa animou o Big Brother Brasil 26 (BBB) na noite desta sexta-feira (20). Apesar de ter ocorrido sem episódios memoráveis, o momento, como de costume, rendeu discussões entre os participantes.

As tretas foram motivadas pelas questões de convivência da semana e também por um jogo que ocorreu antes da festa, no ao vivo. Antes de liberar os brothers para a diversão, Tadeu fez um "Sincerinho", versão reduzida da dinâmica que costuma ocorrer às segundas-feiras e que valerá como prévia para o "Duelo de Risco".

Essa é a primeira parte de uma dinâmica que deve ser concluída no sábado (21), quando o Big Fone tocar. O público escolhe qual deve tocar.

"Quem atender, vai escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Desse duelo, uma pessoa vai sair emparedada, e outra vai sair imune", salientou o apresentador.

SINCERINHO

Desta vez, o apresentador perguntou aos brothers qual seria o paredão perfeito para cada um deles. Os mais indicados foram Alberto Cowboy, Jonas, Jordana e Milena.

Como esperado, depois do jogo, os participantes começaram a trocar farpas sobre as "formações" de paredão, e Chaiany, Babu e Jordana se desentenderam.

TROCA DE FARPAS! Brothers trocam desafetos depois do Duelo de Risco

LÉO SANTANA ANIMA A FESTA

Em um palco que simulava um trio elétrico de Carnaval, Léo Santana foi a atração do momento festivo e cantou e dançou vários hits com os brothers.

VOLTA, MARCELINHO

Durante a festa, Marciele brincou que Marcelo, eliminado na última terça-feira (17), devia estar disfarçado de Dummy. Jordana rebateu a amiga com "Já tá na hora de vocês superarem essa história de Marcelo. Não voltou, é isso".

Em roda com Maxiane e Jordana, Marciele se pergunta se o Dummy é o Marcelo

TRETA

Na hora de pegar um lanche, Ana Paula e Alberto Cowboy discutiram ao tentarem pegar, ao mesmo tempo, os kits com hashis.

"Quem pegou, dá licença para o próximo. Povo da coletividade, da boa educação, pega o seu e vai pro fim da fila. Queria ter a oportunidade de chegar até o balcão. Você não é o detentor da moral e dos bons costumes?", questionou Ana.

Ao sugerir que a sister utilizasse outro caminho para pegar os utensílios, Ana Paula disse ao brother: "Tô achando você meio grosso". "Não, não. Tô tentando te falar que é bem fácil, é só pensar", rebateu Alberto. Eles continuaram a brigar ao longo da festa.

E as farpas continuam entre Ana Paula e Alberto Cowboy.



E as farpas continuam entre Ana Paula e Alberto Cowboy.

ANA PAULA NO PAREDÃO?

Após a dinâmica, Jonas brincou com a jornalista sobre colocá-la direto no paredão. Ela rebateu: "Você teria essa coragem? Experimenta".