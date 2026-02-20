BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho
Dinâmica foi anunciada por Tadeu na quinta-feira (19).
Na noite desta sexta-feira (20), os participantes do BBB 26 participaram de uma nova dinâmica: o Sincerinho. Novidade foi anunciada por Tadeu Schmidt na quinta-feira (19).
"A gente vai fazer um Sincerinho na casa. Cada pessoa vai dizer qual é o seu Paredão perfeito, o Paredão que ela adoraria ver. Ou seja, se ela pudesse montar o Paredão completo, quem seriam as três pessoas que ela indicaria", explicou o apresentador.
Essa é a primeira parte de uma dinâmica que deve ser concluída no sábado (21), quando o Big Fone tocar. O público escolhe qual deve tocar.
"Quem atender, vai escolher uma das três pessoas do seu Paredão ideal para enfrentar no Duelo de Risco. Desse duelo, uma pessoa vai sair emparedada, e outra vai sair imune", salientou o apresentador.
CONFIRA PAREDÃO DE CADA PARTICIPANTE
MARCIELE
- Samira
- Juliano Floss
- Milena
SAMIRA
- Jordana
- Marciele
- Mar
JORDANA
- Milena
- Chay
- Samira
MILENA
- Alberto
- Jornada
- Jonas
ALBERTO
- Boneco
- Milena
- Ana
BONECO
- Jonas
- Alberto
- Jordana
JONAS
- Milena
- Ana
- Boneco
ANA PAULA
- Jonas
- Alberto
- Maxiane
MAXIANE
- Ana
- Milena
- Samira
CHAY
- Jornada
- Macriele
- Maxiane
BABU
- Jonas
- Alberto
- Jordana
BRENO
- Jonas
- Alberto
- Jordana
JULIANO
- Marciele
- Alberto
- Jonas
GABI
- Milena
- Babu
- Solange
SOLANGE
- Jonas
- Jordana
- Alberto