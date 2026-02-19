BBB 26: confira cronograma da semana
Semana terá Prova do Anjo e formação de Paredão.
O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (19), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.
O cronograma teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a quarta liderança da edição.
A semana contará com formação de paredão triplo especial.
PROGRAMAÇÃO DA SEMANA
QUINTA-FEIRA (19)
- Prova do Líder
SEXTA-FEIRA (20)
- Sincerinho
SÁBADO (21)
- Prova do Anjo
- Big Fone (ao vivo)
- Duelo de Risco (ao vivo)
DOMINGO (22)
- Presente do Anjo (poderá ganhar +1 imunidade para dar)
FORMAÇÃO DE PAREDÃO
- Imunidades: 1 imunizado pelo Duelo de Risco, 1 imunizado pelo Anjo, 1 imunizado pelo Anjo (se ele escolher);
- Emparedados: 1 emparedado pelo Duelo de Risco, 1 emparedado pelo Líder, 1 mais votado pela Casa, Contragolpe do emparedado pelo Duelo de Risco;
- Resolução da Máquina do Poder: quem comprou: veta 1 da Prova Bate e Volta
- Bate e Volta: 2 jogam e 1 pessoa se salva.
ENTENDA DINÂMICAS
