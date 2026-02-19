BBB 26: confira cronograma da semana

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (19), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.

O cronograma teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a quarta liderança da edição.

A semana contará com formação de paredão triplo especial.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

QUINTA-FEIRA (19)

Prova do Líder

SEXTA-FEIRA (20)

Sincerinho

SÁBADO (21)

Prova do Anjo

Big Fone (ao vivo)

Duelo de Risco (ao vivo)

DOMINGO (22)

Presente do Anjo (poderá ganhar +1 imunidade para dar)

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

Imunidades: 1 imunizado pelo Duelo de Risco, 1 imunizado pelo Anjo, 1 imunizado pelo Anjo (se ele escolher);

Emparedados: 1 emparedado pelo Duelo de Risco, 1 emparedado pelo Líder, 1 mais votado pela Casa, Contragolpe do emparedado pelo Duelo de Risco;

Resolução da Máquina do Poder: quem comprou: veta 1 da Prova Bate e Volta

Bate e Volta: 2 jogam e 1 pessoa se salva.

ENTENDA DINÂMICAS