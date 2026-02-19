Diário do Nordeste
BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo e formação de Paredão.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:38)
Zoeira
Tadeu Schmidt.
Legenda: Programação foi apresentada por Tadeu Schmidt.
Foto: Globo.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou, na noite desta quinta-feira (19), a programação do BBB 26 para mais uma semana do reality.

O cronograma teve início na noite dessa quinta, com os participantes disputando a quarta liderança da edição.

A semana contará com formação de paredão triplo especial.

PROGRAMAÇÃO DA SEMANA

QUINTA-FEIRA (19)

  • Prova do Líder

SEXTA-FEIRA (20)

  • Sincerinho

SÁBADO (21)

  • Prova do Anjo
  • Big Fone (ao vivo)
  • Duelo de Risco (ao vivo)

DOMINGO (22)

  • Presente do Anjo (poderá ganhar +1 imunidade para dar)

FORMAÇÃO DE PAREDÃO

  • Imunidades: 1 imunizado pelo Duelo de Risco, 1 imunizado pelo Anjo, 1 imunizado pelo Anjo (se ele escolher);
  • Emparedados: 1 emparedado pelo Duelo de Risco, 1 emparedado pelo Líder, 1 mais votado pela Casa, Contragolpe do emparedado pelo Duelo de Risco;
  • Resolução da Máquina do Poder: quem comprou: veta 1 da Prova Bate e Volta
  • Bate e Volta: 2 jogam e 1 pessoa se salva.

ENTENDA DINÂMICAS

