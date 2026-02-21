Caldeirão com Mion reúne ex-BBBs e elenco de novelas verticais da Globo neste sábado (21)

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (21), na TV Globo, recebe ex-BBBs e atores de duas "novelinhas" verticais da emissora: "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário" e "Tudo Por Uma Segunda Chance". Foram convidadas personalidades como Anamara, Flay, Gustavo Mioto, Debora Ozório e Daniel Rangel.

Os convidados vão conversar com Marcos Mion sobre suas experiências nas produções e no reality show. Além disso, o quadro "Isso a Globo Mostra" vai resgatar cenas marcantes da passagem dos ex-BBBs pela casa mais vigiada do Brasil.

Também haverá música, com Flay animando a plateia com a canção "Don't Start Now", de Dua Lipa, que marcou sua edição. Já Gustavo Mioto performará "Eu Gosto Assim".

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (21)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.