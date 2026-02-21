Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caldeirão com Mion reúne ex-BBBs e elenco de novelas verticais da Globo neste sábado (21)

O programa é apresentado por Marcos Mion e começa às 16h15.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marcos Mion é um homem branco, de meia idade, com cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele usa suéter amarelo, calça jeans e tênis branco e está sentado, segurando microfone.
Legenda: O programa é apresentado por Marcos Mion.
Foto: Globo/Léo Rosario.

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (21), na TV Globo, recebe ex-BBBs e atores de duas "novelinhas" verticais da emissora: "Cinderela e o Segredo do Pobre Milionário" e "Tudo Por Uma Segunda Chance". Foram convidadas personalidades como Anamara, Flay, Gustavo Mioto, Debora Ozório e Daniel Rangel.

Os convidados vão conversar com Marcos Mion sobre suas experiências nas produções e no reality show. Além disso, o quadro "Isso a Globo Mostra" vai resgatar cenas marcantes da passagem dos ex-BBBs pela casa mais vigiada do Brasil.

Também haverá música, com Flay animando a plateia com a canção "Don't Start Now", de Dua Lipa, que marcou sua edição. Já Gustavo Mioto performará "Eu Gosto Assim".

Veja também

teaser image
Zoeira

Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26

teaser image
Zoeira

Chai critica provocações de Milena no BBB 26 e pede intervenção de Ana Paula

Que horas começa 'Caldeirão com Mion' neste sábado (21)?

O "Caldeirão com Mion" começa às 16h15. O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção de Ieie Marcondes, Fepa Soares e Beatriz Pizzi. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

Assuntos Relacionados
Marcos Mion é um homem branco, de meia idade, com cabelo e barba grisalhos. Na foto, ele usa suéter amarelo, calça jeans e tênis branco e está sentado, segurando microfone.
Zoeira

Caldeirão com Mion reúne ex-BBBs e elenco de novelas verticais da Globo neste sábado (21)

O programa é apresentado por Marcos Mion e começa às 16h15.

Redação
Há 22 minutos
Bianca Dias era influenciadora digital e tinha 27 anos.
Zoeira

Bianca Dias: quem era a influenciadora de 27 anos cuja morte repercutiu fora do Brasil

Criadora de conteúdo de moda e lifestyle morreu após mal súbito em Guarujá, litoral de São Paulo.

Redação
Há 25 minutos
Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea
Zoeira

Corpos dos integrantes do Mamonas Assassinas serão exumados quase 30 anos após tragédia aérea

Famílias decidiram pela cremação e plantio de cinco árvores em homenagem aos músicos.

Redação
Há 55 minutos
Cantor masculino Leo Santana em show ao vivo usando roupa vermelha, óculos escuros, brincos e colar, cantando com entusiasmo em palco iluminado.
Zoeira

BBB 26: Milena leva cortada de Leo Santana após pergunta sobre filho do cantor

Momento aconteceu durante a festa desta sexta-feira (20).

Redação
Há 2 horas
Cena do Duelo de Risco que teve Juliano Floss e Sol Vega.
Zoeira

O que é o Duelo de Risco no BBB 26? Dinâmica ocorrerá neste sábado (21/02)

A disputa terminará com um imune e outro emparedado.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Homem sorridente com cabelo escuro e roupa branca, fundo de madeira, transmitindo felicidade e bem-estar.
Zoeira

Dedé Santana atualiza estado de saúde após passar mal em Goiânia

Humorista acordou indisposto e foi levado ao hospital.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho conversam em um set de filmagem, com o ator sentado à frente de uma escrivaninha antiga enquanto o diretor, de fones de ouvido, o orienta. O cenário de escritório retrô é emoldurado por uma câmera de cinema em primeiro plano, compondo uma cena de bastidores detalhada e focada no processo criativo.
Zoeira

Quais as chances reais de ‘O Agente Secreto’ no Oscar?

A pouco mais de três semanas da cerimônia, entenda as chances de vitória para o representante brasileiro no Oscar.

João Gabriel Tréz
21 de Fevereiro de 2026
Tadeu segura o big fone dourado do BBB 26.
Zoeira

Que horas vai tocar o Big Fone no BBB 26? Veja horário previsto neste sábado (21/02)

Os confinados serão surpreendidos durante o programa ao vivo.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Alberto Cowboy e Ana Paula trocaram farpas durante ação na festa.
Zoeira

Treta pós-Sincerinho e Léo Santana: veja como foi a festa do BBB 26 nesta sexta (20)

Discussões entre Alberto e Ana Paula marcaram a noite.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
Fachada da Estação BBB, onde ocorrem as provas.
Zoeira

Que horas vai ser a Prova do Anjo do BBB 26 neste sábado (21/02)?

O vencedor poderá imunizar até duas pessoas.

Redação
21 de Fevereiro de 2026
BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho.
Zoeira

BBB 26: confira como foi a dinâmica do Sincerinho

Dinâmica foi anunciada por Tadeu na quinta-feira (19).

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Cinthia Queiroz e a filha, Mariana, estão aproveitando juntas momentos inesquecíveis em Paris.
Zoeira

Jovem cearense descobre dentro do avião que estava indo para Paris e reação viraliza nas redes

Mariana Lima acreditava que viajaria para São Paulo.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane deixou entrevista gravada sob condição que ela só poderia ser divulgada após a morte dele.
Zoeira

Eric Dane gravou entrevista final para ser exibida após sua morte e deixou mensagem às filhas

Ator falou sobre a luta contra a ELA e pediu que Billie e Georgia “vivam o agora”.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
O ator Eric Dane ao lado de Rebecca e das duas filhas do casal.
Zoeira

Rebecca Gayheart pediu arquivamento do divórcio de Eric Dane após diagnóstico

Sete anos depois da separação, atriz e astro de “Grey’s Anatomy” reataram laços e mantiveram união até a morte do ator.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane gravou as cenas de
Zoeira

Eric Dane concluiu gravações da 3ª temporada de 'Euphoria' antes de morrer

Ator, diagnosticado com ELA, voltará às telas como Cal Jacobs nos novos episódios da série.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Dedé Santana.
Zoeira

Dedé Santana é internado em Goiânia

O humorista tem 89 anos.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'
Zoeira

Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'

O ator ficou conhecido nacionalmente por papéis em 'Porto dos Milagres' e 'A Turma do Didi'.

João Lima Neto
20 de Fevereiro de 2026
Chaiany pediu que Ana Paula conversasse com Milena sobre exagero nas provocações.
Zoeira

Chai critica provocações de Milena no BBB 26 e pede intervenção de Ana Paula

Sister acredita que recreadora tem ultrapassado limites nas alfinetadas.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Kim Raver escreveu uma homenagem para Eric Dane nas redes sociais.
Zoeira

Elenco de 'Grey’s Anatomy' se despede de Eric Dane

Intérprete de Mark Sloan, o “McSteamy”, foi homenageado por colegas de elenco e pela produção da série.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane ao lado da ex-esposa Rebecca Gayheart-Dane e das filhas Billie Beatrice Dane e Georgia Dane participam.
Zoeira

Quem era Eric Dane? Veja filmes e séries com ator

Ator ganhou reconhecimento internacional com o personagem Dr. Mark Sloan em 'Grey's Anatomy'.

Redação
20 de Fevereiro de 2026