Rebecca Gayheart pediu arquivamento do divórcio de Eric Dane após diagnóstico

Rebecca Gayheart solicitou o arquivamento do processo de divórcio de Eric Dane sete anos após ter dado entrada na separação. O pedido, feito em março de 2025, ocorreu pouco antes de o ator tornar público o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (Ela).

De acordo com documentos obtidos pela revista People, tanto Rebecca quanto Dane assinaram a solicitação para encerrar oficialmente o processo iniciado em 2018. A decisão indicava uma nova tentativa do casal, que havia anunciado o fim do casamento após 14 anos juntos.

Na época, o ator declarou à revista: "Após 14 anos juntos, decidimos que terminar nosso casamento é a melhor decisão para nossa família".

Veja também Zoeira Quem era Eric Dane? Veja filmes e séries com ator Zoeira Elenco de 'Grey’s Anatomy' se despede de Eric Dane

Os dois se conheceram em 2003 e oficializaram a união no ano seguinte, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Mesmo após a separação, mantiveram uma convivência harmoniosa, especialmente na criação das filhas, Billie e Georgia.

Ao longo dos anos, foram vistos juntos em viagens e momentos em família, incluindo férias na França, em 2022, no México, em 2023, quando chegaram a ser fotografados de mãos dadas, e no Havaí, em 2024.

Um mês depois de o divórcio ser oficialmente arquivado, Dane revelou que havia sido diagnosticado com ELA. Em entrevista ao The Cut, Rebecca contou que, apesar da postura otimista da família, todos tinham consciência da gravidade da doença e da possibilidade de complicações.

Ela também destacou que permaneceu ao lado do ex-marido durante o tratamento. "O que eu puder fazer, ou de qualquer forma que eu puder contribuir para tornar essa jornada melhor ou mais fácil para ele, eu quero fazer", afirmou. Em outra declaração, resumiu o vínculo que mantinham: "Nosso amor pode não ser romântico, mas é um amor familiar".

Última aparição

Apesar da reaproximação com Rebecca, a última aparição pública de Eric Dane aconteceu ao lado da namorada, Janell Shirtcliff, no tapete vermelho da estreia da série "Countdown", em Los Angeles, em junho de 2025.

Eric Dane morreu aos 53 anos. A notícia foi confirmada pela família em comunicado enviado à revista People.

"Ele passou seus últimos dias cercado por queridos amigos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro do seu mundo", diz o texto.