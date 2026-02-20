Elenco de 'Grey’s Anatomy' se despede de Eric Dane

A morte de Eric Dane, aos 53 anos, nessa quinta-feira (19), comoveu colegas, fãs e a equipe de “Grey’s Anatomy”. Integrantes do elenco e da produção da série médica usaram as redes sociais e deram entrevistas para prestar homenagens ao artista.

Patrick Dempsey, que viveu o Dr. Derek Shepherd, afirmou que é muito “difícil expressar em palavras” a perda e destacou a dor da família, especialmente dos filhos de Dane. Em entrevista ao programa “The Chris Evans Breakfast Show”, nesta sexta-feira (20), ele relembrou o clima leve que o colega levava ao set.

“Ele era o cara mais engraçado, era uma alegria trabalhar com ele e eu quero me lembrar dele nesse espírito, porque sempre que ele estava no set, ele trazia muita diversão. Ele tinha um ótimo senso de humor”, disse o ator.

Dempsey também recordou a chegada marcante de Dane à produção. “Foi fácil trabalhar com ele, nos demos bem instantaneamente. A primeira cena dele foi ele, sabe, em toda a sua glória, saindo do banheiro de toalha, com uma aparência incrível, fazendo você se sentir completamente fora de forma e insignificante”.

Eric Dane apareceu inicialmente como convidado na segunda temporada da série e, no ano seguinte, passou a integrar o elenco fixo como o carismático cirurgião plástico Mark Sloan, apelidado de “McSteamy”. O personagem permaneceu até o início da nona temporada, após morrer em consequência de um acidente de avião exibido no final do oitavo ano.

Mensagem emocionada

Kim Raver, que interpretou a Dra. Teddy Altman, também compartilhou uma mensagem emocionada.

Eric era uma luz. Você podia ver esse brilho nele sem esforço, tanto no set de Grey's Anatomy quanto quando estava com Rebecca e as meninas. Durante as filmagens, seus olhos brilhavam e, com um olhar travesso, ele entregava, com timing cômico perfeito, uma fala que te deixaria sem palavras! Sentiremos sua falta”. Kim Raver Atriz

Kevin McKidd e Jeremy Pickens Jr. publicaram fotos ao lado do ator acompanhadas da mensagem “Descanse em paz”.

A produtora executiva Krista Vernoff relembrou o retorno de Dane à série em 2021, nove anos após sua saída, e compartilhou uma troca de mensagens da época.

“Liguei para o Eric e ele atendeu imediatamente. Perguntei: ‘Você volta? Eu sei que estamos em uma pandemia e filmar é um pesadelo, mas vamos fazer na praia e manter o distanciamento social porque o mundo precisa de alegria, e Mark e Lexie são alegria.’ Ele perguntou onde e quando”, escreveu. “Quando cheguei ao set naquele dia, ele disse: ‘Vamos quebrar as regras e nos abraçar agora, certo?’ O que eu mais vou me lembrar sobre o Eric Dane são os seus abraços. Os melhores abraços. Oh, meu amigo. Desejo-te paz”.

Em nota conjunta, a ABC e a 20th Television lamentaram a perda. “Estamos profundamente tristes com a perda de Eric Dane. Seu talento notável e presença inesquecível em Grey's Anatomy deixaram um impacto duradouro no público ao redor do mundo, e sua coragem e serenidade durante sua luta contra a ELA inspiraram muitos. Nossos corações estão com sua família, amigos e colegas, bem como com os muitos fãs cujas vidas foram tocadas por seu trabalho”.

Além do sucesso na televisão, Eric Dane também construiu carreira no cinema. Ele interpretou Jamie Madrox em “X-Men: O Confronto Final” e participou de produções como “Marley & Eu”, “Idas e Vindas do Amor” e “Burlesque”. Mais recentemente, esteve no elenco de “Bad Boys 4”, no papel de James McGrath.