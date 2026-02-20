Eric Dane concluiu gravações da 3ª temporada de 'Euphoria' antes de morrer

Mesmo após o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Eric Dane conseguiu finalizar sua participação na terceira temporada de Euphoria.

O ator, que morreu aos 53 anos na quinta-feira (19), havia encerrado as gravações dos novos episódios no fim do ano passado, segundo informou seu representante à revista People.

Na produção da HBO, o ator interpreta Cal Jacobs, pai de Nate (vivido por Jacob Elordi). O personagem é conhecido por seu comportamento instável, marcado por explosões de raiva, conflitos familiares e problemas com álcool.

Na temporada anterior, Cal foi mostrado vivendo encontros secretos em um motel com jovens homens e mulheres trans, além de romper com a família após assumir sua bissexualidade.

Em entrevista à Variety em 2022, o ator adiantou que o público veria uma nova faceta do personagem. Segundo ele, Cal viveria "um momento de verdade e algum tipo de redenção" nos capítulos seguintes.

Eric tornou público o diagnóstico de ELA em abril do ano passado, em declaração à People. “Fui diagnosticado com ELA. Sou grato por ter minha amorosa família ao meu lado enquanto enfrentamos este próximo capítulo", afirmou na ocasião.

Conhecido também por interpretar o médico Mark Sloan em Grey’s Anatomy, Dane deixa a esposa, Rebecca, com quem era casado desde 2004, e as filhas Billie Beatrice Dane, de 15 anos, e Georgia Geraldine Dane, de 14.

A morte do ator foi confirmada em comunicado enviado à imprensa. "Com o coração pesado, compartilhamos a notícia de que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

Ele passou seus últimos dias cercado por amigos amigos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo”.