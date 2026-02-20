Diário do Nordeste
Eric Dane concluiu gravações da 3ª temporada de 'Euphoria' antes de morrer

Ator, diagnosticado com ELA, voltará às telas como Cal Jacobs nos novos episódios da série.

Redação
(Atualizado às 21:15)
Eric Dane gravou as cenas de
Legenda: Eric Dane gravou as cenas de "Euphoria" mesmo depois de saber o diagnóstico de ELA.
Foto: Reprodução/X.

Mesmo após o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), Eric Dane conseguiu finalizar sua participação na terceira temporada de Euphoria.

O ator, que morreu aos 53 anos na quinta-feira (19), havia encerrado as gravações dos novos episódios no fim do ano passado, segundo informou seu representante à revista People.

Na produção da HBO, o ator interpreta Cal Jacobs, pai de Nate (vivido por Jacob Elordi). O personagem é conhecido por seu comportamento instável, marcado por explosões de raiva, conflitos familiares e problemas com álcool.

Na temporada anterior, Cal foi mostrado vivendo encontros secretos em um motel com jovens homens e mulheres trans, além de romper com a família após assumir sua bissexualidade.

Em entrevista à Variety em 2022, o ator adiantou que o público veria uma nova faceta do personagem. Segundo ele, Cal viveria "um momento de verdade e algum tipo de redenção" nos capítulos seguintes.

Eric tornou público o diagnóstico de ELA em abril do ano passado, em declaração à People. “Fui diagnosticado com ELA. Sou grato por ter minha amorosa família ao meu lado enquanto enfrentamos este próximo capítulo", afirmou na ocasião.

Conhecido também por interpretar o médico Mark Sloan em Grey’s Anatomy, Dane deixa a esposa, Rebecca, com quem era casado desde 2004, e as filhas Billie Beatrice Dane, de 15 anos, e Georgia Geraldine Dane, de 14.

A morte do ator foi confirmada em comunicado enviado à imprensa. "Com o coração pesado, compartilhamos a notícia de que Eric Dane faleceu na tarde de quinta-feira, após uma corajosa batalha contra a ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica).

Ele passou seus últimos dias cercado por amigos amigos, sua esposa dedicada e suas duas lindas filhas, Billie e Georgia, que eram o centro de seu mundo”.

