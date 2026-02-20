Dedé Santana é internado em Goiânia
O humorista tem 89 anos.
O ator e humorista Dedé Santana, de 89 anos, foi internado nesta sexta-feira (20), em Goiânia. Ele está na cidade para a apresentação do Espetáculo Abracadabra
Segundo o g1, Dedé acordou indisposto e foi internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira de Goiás (Hugol).
Segundo o portal, ele foi encaminhado para realizar alguns exames por precaução.
Veja também
A indisposição teria sido motivada por uma “oscilação de pressão”, de acordo com o sócio do artista, Wander Rabelo, ao g1.
O perfil oficial do espetáculo não publicou nota ou alguma manifestação sobre o cancelamento das apresentações.
Dedé deve ficar em observação até que os resultados dos exames sejam liberados.