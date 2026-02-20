Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'
O ator ficou conhecido nacionalmente por papéis em 'Porto dos Milagres' e 'A Turma do Didi'.
O ator e dublador cearense Tadeu Mello afirmou, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, que construiu a carreira no humor a partir da própria essência nordestina e consolidou projeção nacional ao lado de Renato Aragão.
Em passagem por Fortaleza (CE), para rever a família, ele relembrou a vida na capital cearense, revelou participação em projeto ligado à preservação ambiental no estado e também novidades sobre produções cinematográficas.
Tadeu é conhecido nacionalmente por uma geração como integrante de "A Turma do Didi" e por outra como a voz do personagem Sid na franquia "A Era do Gelo".
Radicado no Rio de Janeiro desde 1985, o artista mantém vínculos frequentes com o estado. “Sempre que posso, venho passar Natal, Réveillon e ficar perto da minha mãe. Preciso me reenergizar”, afirmou.
Ator é filho de comerciante do Centro
Nascido e criado no Centro de Fortaleza, Tadeu guarda memórias de espaços tradicionais da Capital.
Ele cita visitas ao Theatro José de Alencar, à Praça do Ferreira, à Praça dos Leões, ao Parque das Crianças e à Lagoa de Messejana.
Também lembra com carinho do antigo Aeroporto Pinto Martins como ponto de passeio da infância.
Filho de comerciante, acompanhava a mãe pelo Centro e explorava a cidade movido pela curiosidade.
O interesse pelas artes surgiu cedo, influenciado por histórias de familiares e pela televisão. Ele aponta o programa Sítio do Picapau Amarelo como uma das principais referências de TV da infância.
Em 1984, iniciou experiências no teatro em Fortaleza. No ano seguinte, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro em busca de formação profissional.
Estudou na Escola de Teatro Martins Pena. “Fui com a cara e a coragem”, resumiu sobre a mudança.
Carreira e consolidação no humor
A projeção nacional veio após participações em produções da TV Globo, como a novela "Porto dos Milagres". Segundo o ator, foi a partir desse trabalho que surgiu o convite para participar do programa de Renato Aragão.
O primeiro encontro com o humorista ocorreu no Rio de Janeiro.
Após uma participação no programa, Aragão teria identificado em Tadeu características que lembravam o humor popular nordestino.
O ator passou a integrar a equipe e permaneceu por 13 anos ao lado do comediante.
Antes disso, Tadeu já havia interpretado o personagem Cabo Citonho no filme Lisbela e o Prisioneiro, dirigido por Guel Arraes. O trabalho reforçou a identificação dele com personagens de forte sotaque regional.
Ele afirma que optou por manter a própria identidade em cena. “Ofereci minha essência nordestina. Relaxei no sotaque e deixei vir naturalmente”, disse.
O conselho, segundo ele, foi reforçado por Emiliano Queiroz, que o orientou a valorizar suas origens.
TV, cinema e a voz de Sid
Em 2002, Tadeu iniciou simultaneamente dois trabalhos que marcaram a trajetória dele: a participação em "A Turma do Didi" e a dublagem de Sid, a preguiça da franquia "A Era do Gelo".
Ele afirma que não tinha experiência anterior em dublagem e que aprendeu durante o processo. O personagem original é interpretado por John Leguizamo.
Tadeu contou que buscou criar uma voz própria, guiado pela intuição. “Olhei para o personagem e imaginei que ele tinha uma voz engraçada. Fui pela minha musicalidade nordestina”, relatou.
Tadeu avalia que o cinema nacional vive momento de visibilidade internacional, citando o reconhecimento de artistas como Wagner Moura e Fernanda Torres. Para ele, o destaque reforça o potencial dos profissionais brasileiros. “O Brasil sempre teve atores fortes. Agora estamos sendo notados com mais intensidade”, afirmou.
O resultado garantiu a continuidade nos filmes seguintes. A franquia prepara o sétimo longa, com lançamento previsto no Brasil no próximo ano.
Além da animação, o ator informou que negocia participação em uma comédia para uma plataforma de streaming, com preparação prevista para abril e filmagens entre maio e junho. Também mantém conversas com o cineasta Rodrigo César para um projeto voltado à Netflix.
Projeto ambiental no Ceará
Durante a passagem por Fortaleza, Tadeu gravou a voz de um personagem inspirado no periquito cara-suja, espécie ameaçada de extinção no Ceará. O trabalho integra uma iniciativa de conscientização sobre preservação da fauna local.
Ele também mencionou ações de reintrodução da jandaia, ave associada à origem do nome do Estado. Segundo o ator, projetos de soltura e monitoramento já apresentam resultados positivos em áreas da Capital.