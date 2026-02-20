Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'

O ator ficou conhecido nacionalmente por papéis em 'Porto dos Milagres' e 'A Turma do Didi'.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
Zoeira

O ator e dublador cearense Tadeu Mello afirmou, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, que construiu a carreira no humor a partir da própria essência nordestina e consolidou projeção nacional ao lado de Renato Aragão.

Em passagem por Fortaleza (CE), para rever a família, ele relembrou a vida na capital cearense, revelou participação em projeto ligado à preservação ambiental no estado e também novidades sobre produções cinematográficas. 

Tadeu é conhecido nacionalmente por uma geração como integrante de "A Turma do Didi" e por outra como a voz do personagem Sid na franquia "A Era do Gelo".

Radicado no Rio de Janeiro desde 1985, o artista mantém vínculos frequentes com o estado. “Sempre que posso, venho passar Natal, Réveillon e ficar perto da minha mãe. Preciso me reenergizar”, afirmou.

Tadeu Mello em atuação na novela 'Porto dos Milagres' e em 'A Turma do Didi'.
Legenda: Tadeu Mello em atuação na novela 'Porto dos Milagres' e em 'A Turma do Didi'.
Foto: Cedoc/TV Globo/Matheus Cabral

Ator é filho de comerciante do Centro 

Nascido e criado no Centro de Fortaleza, Tadeu guarda memórias de espaços tradicionais da Capital.

Ele cita visitas ao Theatro José de Alencar, à Praça do Ferreira, à Praça dos Leões, ao Parque das Crianças e à Lagoa de Messejana.

Também lembra com carinho do antigo Aeroporto Pinto Martins como ponto de passeio da infância.

Filho de comerciante, acompanhava a mãe pelo Centro e explorava a cidade movido pela curiosidade.

O interesse pelas artes surgiu cedo, influenciado por histórias de familiares e pela televisão. Ele aponta o programa Sítio do Picapau Amarelo como uma das principais referências de TV da infância.

Em 1984, iniciou experiências no teatro em Fortaleza. No ano seguinte, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro em busca de formação profissional.

Estudou na Escola de Teatro Martins Pena. “Fui com a cara e a coragem”, resumiu sobre a mudança.

Carreira e consolidação no humor

A projeção nacional veio após participações em produções da TV Globo, como a novela "Porto dos Milagres". Segundo o ator, foi a partir desse trabalho que surgiu o convite para participar do programa de Renato Aragão.

O primeiro encontro com o humorista ocorreu no Rio de Janeiro.

Após uma participação no programa, Aragão teria identificado em Tadeu características que lembravam o humor popular nordestino.

O ator passou a integrar a equipe e permaneceu por 13 anos ao lado do comediante.

Veja também

teaser image
Zoeira

Relembre a lista de quem ganhou o prêmio Bafta 2025

teaser image
Zoeira

Relembre filmes caros que deram prejuízo, mas foram indicados ao Oscar

Antes disso, Tadeu já havia interpretado o personagem Cabo Citonho no filme Lisbela e o Prisioneiro, dirigido por Guel Arraes. O trabalho reforçou a identificação dele com personagens de forte sotaque regional.

Ele afirma que optou por manter a própria identidade em cena. “Ofereci minha essência nordestina. Relaxei no sotaque e deixei vir naturalmente”, disse.

O conselho, segundo ele, foi reforçado por Emiliano Queiroz, que o orientou a valorizar suas origens.

TV, cinema e a voz de Sid

Em 2002, Tadeu iniciou simultaneamente dois trabalhos que marcaram a trajetória dele: a participação em "A Turma do Didi" e a dublagem de Sid, a preguiça da franquia "A Era do Gelo".

Ele afirma que não tinha experiência anterior em dublagem e que aprendeu durante o processo. O personagem original é interpretado por John Leguizamo.

Tadeu contou que buscou criar uma voz própria, guiado pela intuição. “Olhei para o personagem e imaginei que ele tinha uma voz engraçada. Fui pela minha musicalidade nordestina”, relatou.

Tadeu avalia que o cinema nacional vive momento de visibilidade internacional, citando o reconhecimento de artistas como Wagner Moura e Fernanda Torres. Para ele, o destaque reforça o potencial dos profissionais brasileiros. “O Brasil sempre teve atores fortes. Agora estamos sendo notados com mais intensidade”, afirmou.

O resultado garantiu a continuidade nos filmes seguintes. A franquia prepara o sétimo longa, com lançamento previsto no Brasil no próximo ano.

Além da animação, o ator informou que negocia participação em uma comédia para uma plataforma de streaming, com preparação prevista para abril e filmagens entre maio e junho. Também mantém conversas com o cineasta Rodrigo César para um projeto voltado à Netflix.

Projeto ambiental no Ceará

Durante a passagem por Fortaleza, Tadeu gravou a voz de um personagem inspirado no periquito cara-suja, espécie ameaçada de extinção no Ceará. O trabalho integra uma iniciativa de conscientização sobre preservação da fauna local.

Ele também mencionou ações de reintrodução da jandaia, ave associada à origem do nome do Estado. Segundo o ator, projetos de soltura e monitoramento já apresentam resultados positivos em áreas da Capital.

Assuntos Relacionados
Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'
Zoeira

Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'

O ator ficou conhecido nacionalmente por papéis em 'Porto dos Milagres' e 'A Turma do Didi'.

João Lima Neto
Há 19 minutos
Chaiany pediu que Ana Paula conversasse com Milena sobre exagero nas provocações.
Zoeira

Chai critica provocações de Milena no BBB 26 e pede intervenção de Ana Paula

Sister acredita que recreadora tem ultrapassado limites nas alfinetadas.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Kim Raver escreveu uma homenagem para Eric Dane nas redes sociais.
Zoeira

Elenco de 'Grey’s Anatomy' se despede de Eric Dane

Intérprete de Mark Sloan, o “McSteamy”, foi homenageado por colegas de elenco e pela produção da série.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane ao lado da ex-esposa Rebecca Gayheart-Dane e das filhas Billie Beatrice Dane e Georgia Dane participam.
Zoeira

Quem era Eric Dane? Veja filmes e séries com ator

Ator ganhou reconhecimento internacional com o personagem Dr. Mark Sloan em 'Grey's Anatomy'.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Montagem de personagens de grandes produções cinematográficas, destacando a guerreira Mulan com sua espada, Cleópatra em seu traje dourado majestoso e o protagonista de Tenet em um terno cinza elegante. A composição contrasta diferentes épocas e estilos visuais, unindo o épico histórico e o moderno em uma apresentação vibrante de figurinos icônicos.
Zoeira

Relembre filmes caros que deram prejuízo, mas foram indicados ao Oscar

Lista de produções que foram mal de bilheteria, mas conseguiram ser reconhecidas na premiação, inclui épicos, biografia e ficção científica.

João Gabriel Tréz
20 de Fevereiro de 2026
Gabi chorou e ficou enfurecida em conflito com Jonas, líder do BBB 26.
Zoeira

Gabriela joga pulseira do VIP no chão e discute com aliados no BBB 26

Jonas se posicionou e afirmou que a prioridade de estudante de psicologia no jogo seria Chaiany.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Eric Dane.
Zoeira

Eric Dane, de 'Greys Anatomy', morre aos 53 anos

Ator enfrentava Esclerose Lateral Amiotrófica.

Redação
20 de Fevereiro de 2026
Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?
Zoeira

Enquete BBB 26: Quem você acha que o líder Jonas vai indicar ao Paredão?

Brother veterano tem o poder de mandar um participante direto à berlinda neste domingo (22).

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26.
Zoeira

Dividido pelo líder Jonas, confira quem está no VIP e na Xepa do BBB 26

Jonas venceu a sexta Prova do Líder do BBB 26 e montou o seu VIP.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Final da Prova do Líder BBB 26.
Zoeira

Jonas Sulzbach vence prova e é sexto líder do BBB 26

Final da Prova do Líder foi uma dinâmica de arremesso.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Prova do Líder do BBB 26.
Zoeira

Acompanhe a sexta Prova do Líder do BBB 26

Prova do Líder desta quinta é de estratégia e força.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Tadeu Schmidt.
Zoeira

BBB 26: confira cronograma da semana

Semana terá Prova do Anjo e formação de Paredão.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Montagem de fotos mostra Bad Bunny à esquerda durante apresentação no Superbowl e Gabriela à direita.
Zoeira

Quem é a mulher apontada como namorada de Bad Bunny que o acompanha no Brasil?

Gabriela Berlingeri acompanha o porto-riquenho na turnê pelo Brasil.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Toy Story 5 coloca tablet como vilão em primeiro trailer; assista
Zoeira

Toy Story 5 coloca tablet como vilão em primeiro trailer; assista

Filme terá um tablet como vilão.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Imagem da Juliana Paes falando em entrevista.
Zoeira

Vitória da Viradouro faz viralizar relato emocionante de Juliana Paes sobre pedido do pai

Após 17 anos longe da Sapucaí, atriz voltou ao posto de rainha de bateria e relembrou conversa marcante antes da morte do pai.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Ana Paula conversou com Milena e Samira sobre atitude de Babu.
Zoeira

Climão no BBB 26: Ana Paula critica postura de Babu após troca de quarto

Veterana e aliadas estranham comportamento do brother depois da Festa do Líder.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Foto do ex-casal se beijando.
Zoeira

Vivi Wanderley reage a comentário de Juliano Floss no BBB 26

Influenciadora se manifestou após ex citar “trauma” ligado à harmonização facial durante conversa no reality.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
A escola Unidos de Padre Miguel é uma das concorrentes que estão na disputa.
Zoeira

Apuração da Série Ouro 2026: confira horário e onde assistir ao vivo

Disputa reúne 15 agremiações que desfilaram na Marquês de Sapucaí na última sexta-feira e no sábado.

Redação
19 de Fevereiro de 2026
Duas pessoas trabalhando com câmera de filmagem em um set de gravação, um delas conversando com o outro, ambiente interno.
Zoeira

Quanto custou a produção de 'O Agente Secreto', filme indicado ao Oscar 2026

Produção brasileira teve recursos públicos e privados divididos entre quatro países.

Paulo Roberto Maciel*
19 de Fevereiro de 2026
Babu fez a mudança de quarto na madrugada desta quinta-feira (19).
Zoeira

Babu Santana troca de quarto no BBB 26: 'Discussão desnecessária'

Ator decidiu mudar de ambiente para evitar conflitos e anunciou novo ponto de encontro com aliados.

Redação
19 de Fevereiro de 2026