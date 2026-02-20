Tadeu Mello relembra infância no Ceará, fala de projeto ambiental e de novo 'A Era do Gelo'

O ator e dublador cearense Tadeu Mello afirmou, em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, que construiu a carreira no humor a partir da própria essência nordestina e consolidou projeção nacional ao lado de Renato Aragão.

Em passagem por Fortaleza (CE), para rever a família, ele relembrou a vida na capital cearense, revelou participação em projeto ligado à preservação ambiental no estado e também novidades sobre produções cinematográficas.

Tadeu é conhecido nacionalmente por uma geração como integrante de "A Turma do Didi" e por outra como a voz do personagem Sid na franquia "A Era do Gelo".

Radicado no Rio de Janeiro desde 1985, o artista mantém vínculos frequentes com o estado. “Sempre que posso, venho passar Natal, Réveillon e ficar perto da minha mãe. Preciso me reenergizar”, afirmou.

Legenda: Tadeu Mello em atuação na novela 'Porto dos Milagres' e em 'A Turma do Didi'. Foto: Cedoc/TV Globo/Matheus Cabral

Ator é filho de comerciante do Centro

Nascido e criado no Centro de Fortaleza, Tadeu guarda memórias de espaços tradicionais da Capital.

Ele cita visitas ao Theatro José de Alencar, à Praça do Ferreira, à Praça dos Leões, ao Parque das Crianças e à Lagoa de Messejana.

Também lembra com carinho do antigo Aeroporto Pinto Martins como ponto de passeio da infância.

Filho de comerciante, acompanhava a mãe pelo Centro e explorava a cidade movido pela curiosidade.

O interesse pelas artes surgiu cedo, influenciado por histórias de familiares e pela televisão. Ele aponta o programa Sítio do Picapau Amarelo como uma das principais referências de TV da infância.

Em 1984, iniciou experiências no teatro em Fortaleza. No ano seguinte, decidiu se mudar para o Rio de Janeiro em busca de formação profissional.

Estudou na Escola de Teatro Martins Pena. “Fui com a cara e a coragem”, resumiu sobre a mudança.

Carreira e consolidação no humor

A projeção nacional veio após participações em produções da TV Globo, como a novela "Porto dos Milagres". Segundo o ator, foi a partir desse trabalho que surgiu o convite para participar do programa de Renato Aragão.

O primeiro encontro com o humorista ocorreu no Rio de Janeiro.

Após uma participação no programa, Aragão teria identificado em Tadeu características que lembravam o humor popular nordestino.

O ator passou a integrar a equipe e permaneceu por 13 anos ao lado do comediante.

Veja também Zoeira Relembre a lista de quem ganhou o prêmio Bafta 2025 Zoeira Relembre filmes caros que deram prejuízo, mas foram indicados ao Oscar

Antes disso, Tadeu já havia interpretado o personagem Cabo Citonho no filme Lisbela e o Prisioneiro, dirigido por Guel Arraes. O trabalho reforçou a identificação dele com personagens de forte sotaque regional.

Ele afirma que optou por manter a própria identidade em cena. “Ofereci minha essência nordestina. Relaxei no sotaque e deixei vir naturalmente”, disse.

O conselho, segundo ele, foi reforçado por Emiliano Queiroz, que o orientou a valorizar suas origens.

TV, cinema e a voz de Sid

Em 2002, Tadeu iniciou simultaneamente dois trabalhos que marcaram a trajetória dele: a participação em "A Turma do Didi" e a dublagem de Sid, a preguiça da franquia "A Era do Gelo".

Ele afirma que não tinha experiência anterior em dublagem e que aprendeu durante o processo. O personagem original é interpretado por John Leguizamo.

Tadeu contou que buscou criar uma voz própria, guiado pela intuição. “Olhei para o personagem e imaginei que ele tinha uma voz engraçada. Fui pela minha musicalidade nordestina”, relatou.

Tadeu avalia que o cinema nacional vive momento de visibilidade internacional, citando o reconhecimento de artistas como Wagner Moura e Fernanda Torres. Para ele, o destaque reforça o potencial dos profissionais brasileiros. “O Brasil sempre teve atores fortes. Agora estamos sendo notados com mais intensidade”, afirmou.

O resultado garantiu a continuidade nos filmes seguintes. A franquia prepara o sétimo longa, com lançamento previsto no Brasil no próximo ano.

Além da animação, o ator informou que negocia participação em uma comédia para uma plataforma de streaming, com preparação prevista para abril e filmagens entre maio e junho. Também mantém conversas com o cineasta Rodrigo César para um projeto voltado à Netflix.

Projeto ambiental no Ceará

Durante a passagem por Fortaleza, Tadeu gravou a voz de um personagem inspirado no periquito cara-suja, espécie ameaçada de extinção no Ceará. O trabalho integra uma iniciativa de conscientização sobre preservação da fauna local.

Ele também mencionou ações de reintrodução da jandaia, ave associada à origem do nome do Estado. Segundo o ator, projetos de soltura e monitoramento já apresentam resultados positivos em áreas da Capital.