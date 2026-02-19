Toy Story 5 coloca tablet como vilão em primeiro trailer; assista

Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios divulgaram, nesta quinta-feira (19), o primeiro trailer de Toy Story 5. A produção estreia no dia 18 de junho de 2026 nos cinemas.

A animação continuará a história dos filmes lançados entre 1995 e 2019 pela Pixar, acompanhando Woody (Tom Hanks), Buzz (Tim Allen) e outros brinquedos que adquirem consciência quando seus donos não estão olhando.

Toy Story 5 foi anunciado em 2024, por Bob Iger, CEO da Disney na época.

O vilão da história será um tablet infantil chamado "LilyPad". O dispositivo será controlado por uma inteligência artificial que acredita saber o que é melhor para Bonnie, a humana que cuida dos brinquedos.

O trailer mostra Bonnie recebendo dos pais uma caixa. Nela, há o aparelho digital. A criança então troca os analógicos pela tela, o que faz os brinquedos entrarem em conflito com o tablet.