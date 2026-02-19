Quem é a mulher apontada como namorada de Bad Bunny que o acompanha no Brasil?

Bad Bunny, que está em São Paulo para a turnê "Debí Tirar Más Fotos", no Allianz Parque, nesta sexta-feira (20) e neste sábado (21), tem deixado os fãs cada vez mais convictos de que retomou a relação com a ex-namorada, Gabriela Berlingeri.

Isso porque a modelo tem sido vista com o cantor em diversos momentos recentes, inclusive, nessa quarta-feira (18), quando os dois deixaram um restaurante de luxo na região do Jardim Paulista. Antes, ela o acompanhou em shows feitos em Buenos Aires, na Argentina.

Quem é Gabriela Berlingeri?

Também porto-riquenha, como Benito, ela é designer de joias, modelo e influenciadora.

Gabriela e Bad Bunny já tiveram idas e vindas ao longo dos últimos anos, mas o romance parece ter se consolidado novamente, uma vez que a influencer tem acompanhado o artista em momentos decisivos de sua carreira, como na vitória do último Grammy e na performance do show de intervalo do Super Bowl LX.

Os dois começaram a se relacionar em 2017, mas o namoro só foi oficializado três anos depois. No entanto, entre 2022 e 2024, quando se separaram, Bunny esteve com a modelo Kendall Jenner.