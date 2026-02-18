Quem é Adilson Gomes Oliveira, jurado que virou lenda no Carnaval do Rio

O Carnaval do Rio é conhecido pelo brilho das fantasias e pelas disputas acirradas decididas nos décimos. Mas, em 2004, quem roubou a cena não foi uma escola de samba, e sim um jurado.

Adilson Gomes de Oliveira entrou para a memória da folia carioca após conceder pontuações consideradas extremamente baixas no quesito Conjunto, tornando aquela apuração uma das mais tensas da história recente.

As notas provocaram indignação imediata entre integrantes das agremiações e transformaram a leitura dos resultados em um dos momentos mais turbulentos já vistos no Sambódromo.

A partir dali, ele ganhou o apelido de “Adilson Cruel” e passou a ser apontado por muitos torcedores como o jurado mais rígido da história da Sapucaí.

Quem é Adilson Gomes de Oliveira

Apesar da repercussão negativa entre sambistas e torcedores, Adilson não era um nome inexperiente ou ligado ao Carnaval por acaso.

Economista de formação, construiu carreira sólida no serviço público e ocupou cargos de destaque, incluindo o de Secretário da Receita Federal entre 1974 e 1979.

Para quem conhecia sua trajetória profissional, a postura inflexível na cabine de jurados refletia o perfil técnico que marcou sua atuação fora da avenida.

Na avaliação dele, o quesito Conjunto exigia excelência plena, algo que, naquele ano, as escolas não teriam alcançado.

Adilson Gomes de Oliveira morreu em 4 de abril de 2013, aos 72 anos. Ainda assim, seu nome ressurge a cada quarta-feira de cinzas.

Nesta quarta-feira (18), durante a apuração que consagrou a Viradouro campeã no Rio deJaneiro, ele voltou a ser citado nas redes sociais.

“Hoje tem apuração! Adilson Gomes Oliveira e a arte de conseguir deixar todo mundo pistola”, escreveu um usuário no X, antigo Twitter.

“Toda apuração do Carnaval é um bom momento pra lembrarmos do lendário jurado Adilson Gomes. O critério de avaliação dos jurados deveria ser semelhante ao dele”, opinou outro.

“Toda quarta-feira de cinzas a gente precisa relembrar do jurado mais resenha da história do carnaval carioca”, brincou mais um internauta.