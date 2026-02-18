Quanto ganha a escola de samba campeã do Carnaval do Rio 2026?
No ano passado, a escola campeã do Grupo Especial foi a Beija-Flor.
As seis primeiras colocadas no Grupo Especial do Carnaval garantem uma premiação em dinheiro e a participação no Desfile das Campeãs.
O valor para cada escola varia de acordo com a colocação e a receita da venda de ingressos do evento.
Segundo o regulamento da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), a fatia de 10% do que for arrecadado com a venda de ingressos de arquibancadas, cadeiras de pista e frisas para o Desfile das Campeãs será debitada como taxa de administração.
Após a dedução, 60% do valor serão distribuídos igualmente entre as seis escolas. Os 40% restantes serão divididos em 40 cotas, de acordo com a classificação final no Carnaval 2024.
Confira a distribuição
- 1º lugar: 11 cotas
- 2º lugar: 8 cotas
- 3º lugar: 7 cotas
- 4º lugar: 6 cotas
- 5º lugar: 5 cotas
- 6º lugar: 3 cotas.