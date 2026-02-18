Grande Rio pode perder pontos após problemas com fantasia de Virginia? Veja detalhes

Os problemas com a fantasia de Virginia Fonseca durante a estreia da influenciadora como Rainha de Bateria da Grande Rio, ocorrida na madrugada desta quarta-feira (18), podem resultar ou não na diminuição dos pontos da escola de samba na apuração do Carnaval do Rio de Janeiro.

Segundo as informações do manual do julgador da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, a Liesa, o jurado deve escolher as notas de cada escola conforme os componentes das fantasias utilizadas por ela.

O assunto ganhou repercussão após os contratempos com a fantasia de Virginia no desfile. Durante a apresentação, a empresária demonstrou dificuldade em carregar uma peça de 12 kg nas costas, chegando a retirá-la para conseguir prosseguir.

Além disso, o tapa-sexo da fantasia descolou durante a passagem pela Marquês de Sapucaí, mas a genitália de Virginia não ficou exposta.

Nesse caso em questão, o regulamento da Liesa só prevê a perda de 0,5 ponto para escolas que desfilarem com integrantes nus.

Punição para fantasia é possível?

A decisão dependerá de cada jurado. Os componentes das fantasias são analisados dentro dos nove quesitos oficiais, enquanto o que realmente conta é a beleza, criatividade, diversidade e acabamento do que é utilizado ao longo do desfile.

A falta, então, só será possível se o jurado considerar que complementos propostos, como ocorreu com o costeiro de 12 kg, representem uma falta significativa.

Ao todo, 54 jurados trabalham no desfile do Grupo Especial, mas somente metade das avaliações deve ser considerada.