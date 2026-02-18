Apuração das Escolas de Samba do Rio: Que horas começa e onde assistir ao vivo hoje?

A apuração das notas das escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro 2026 começa às 16h (horário de Brasília) desta Quarta-feira de Cinzas (18). Doze agremiações disputam o título após três noites de desfiles no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O público poderá acompanhar a definição da campeã pela TV Globo, na TV aberta, e pelo Globoplay, que disponibiliza sinal gratuito, inclusive para não assinantes com conta Globo. Também haverá acompanhamento em tempo real, voto a voto, pela ferramenta digital do jornal O Globo.

Veja também Zoeira Mocidade Alegre é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026 Zoeira Tapa-sexo descola e Virginia Fonseca tem dificuldades em estreia na bateria da Grande Rio

A contagem será realizada em local público, sob responsabilidade da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), com participação da Riotur. A comissão é encarregada de abrir os malotes com os cadernos de julgamento, conferir as notas e conduzir o processo até o anúncio da campeã.

Antes da leitura das notas, são divulgadas eventuais penalidades aplicadas às escolas, que podem resultar na perda de décimos. As sanções consideram critérios como cronometragem, concentração, dispersão, direção artística e obrigações previstas no regulamento. Somente após essa etapa são abertos os envelopes com as notas dos jurados para os nove quesitos.

O que é avaliado pelos jurados?

No Carnaval 2026, são avaliados os quesitos Bateria, Samba-Enredo, Harmonia, Evolução, Enredo, Alegorias e Adereços, Fantasias, Comissão de Frente e Mestre-Sala e Porta-Bandeira. Cada quesito contou com seis jurados, totalizando 54 avaliadores.

No entanto, um sorteio definiu os 36 julgadores cujas notas serão consideradas na apuração, mantendo o mesmo número de avaliações válidas dos anos anteriores.

Em cada quesito, quatro notas são sorteadas para cada escola, mas apenas três entram no somatório final, com o descarte da menor nota — prática tradicional no julgamento. As pontuações variam de 9 a 10, com possibilidade de casas decimais.

Outra mudança em 2026 foi a distribuição dos 54 julgadores em quatro módulos ao longo da avenida: um no setor 3, dois espelhados nos setores 6 e 7, e um no setor 10 — sendo a primeira vez que duas cabines ficaram posicionadas uma de frente para a outra. As notas também passaram a ser fechadas ao final de cada noite de desfile, e não mais após a última apresentação.

Após a leitura de todos os quesitos e aplicação dos critérios de desempate, a comissão anunciará a classificação final e a escola campeã do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro.