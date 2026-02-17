Mocidade Alegre é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026

A escola de samba Mocidade Alegre venceu a disputa e levou o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026. A apuração foi realizada nesta terça-feira (17), no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.

Mocidade Alegre e Tom Maior saíram na frente, com a maior quantidade de notas 10 já no primeiro quesito, o de "Evolução". Ainda assim, a Gaviões da Fiel recuperou as notas em meio à apuração e também ganhou destaque.

O quesito definido previamente como critério de desempate foi o de "Fantasia".

Confira a colocação de cada escola:

Mocidade Alegre Gaviões da Fiel Dragões da Real Acadêmicos do Tatuapé Barroca Zona Sul Tom Maior Estrela do Terceiro Milênio Mocidade Unida da Mooca Império de Casa Verde Camisa Verde e Branco Colorado do Brás Vai-Vai Rosas de Ouro Águia de Ouro

As cinco melhores escolas da apuração participam do desfile especial.

Veja abaixo os nove quesitos e a ordem em que foram lidos:

Evolução

Samba-enredo

Bateria

Enredo

Mestre-sala e Porta-bandeira

Alegoria

Comissão de frente

Harmonia

Fantasia

Como ocorre em todos os anos, as notas são lidas por quesito e a menor delas é descartada ao final da apuração.

As quantias, então, são somadas e as duas escolas com as menores pontuações totais são rebaixadas. Elas deverão disputar o carnaval 2027 no Grupo de Acesso I.

Este ano, após a finalização da apuração, as escolas de samba Rosas de Ouro e Águia de Ouro foram rebaixadas.

Escolas sobem para Grupo Especial

A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi foi campeã do Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo em 2026. A apuração foi realizada na manhã desta terça.

Além dela, o Pérola Negra também desfilará no Grupo Especial em 2027, já que a escola saiu como a vice-campeã deste ano.