Mocidade Alegre é a campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026
Apuração foi realizada nesta terça-feira (17).
A escola de samba Mocidade Alegre venceu a disputa e levou o título de campeã do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo 2026. A apuração foi realizada nesta terça-feira (17), no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista.
Mocidade Alegre e Tom Maior saíram na frente, com a maior quantidade de notas 10 já no primeiro quesito, o de "Evolução". Ainda assim, a Gaviões da Fiel recuperou as notas em meio à apuração e também ganhou destaque.
O quesito definido previamente como critério de desempate foi o de "Fantasia".
Confira a colocação de cada escola:
- Mocidade Alegre
- Gaviões da Fiel
- Dragões da Real
- Acadêmicos do Tatuapé
- Barroca Zona Sul
- Tom Maior
- Estrela do Terceiro Milênio
- Mocidade Unida da Mooca
- Império de Casa Verde
- Camisa Verde e Branco
- Colorado do Brás
- Vai-Vai
- Rosas de Ouro
- Águia de Ouro
As cinco melhores escolas da apuração participam do desfile especial.
Veja abaixo os nove quesitos e a ordem em que foram lidos:
- Evolução
- Samba-enredo
- Bateria
- Enredo
- Mestre-sala e Porta-bandeira
- Alegoria
- Comissão de frente
- Harmonia
- Fantasia
Como ocorre em todos os anos, as notas são lidas por quesito e a menor delas é descartada ao final da apuração.
As quantias, então, são somadas e as duas escolas com as menores pontuações totais são rebaixadas. Elas deverão disputar o carnaval 2027 no Grupo de Acesso I.
Este ano, após a finalização da apuração, as escolas de samba Rosas de Ouro e Águia de Ouro foram rebaixadas.
Escolas sobem para Grupo Especial
A escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi foi campeã do Grupo de Acesso 1 do Carnaval de São Paulo em 2026. A apuração foi realizada na manhã desta terça.
Além dela, o Pérola Negra também desfilará no Grupo Especial em 2027, já que a escola saiu como a vice-campeã deste ano.