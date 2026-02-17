Mileide Mihaile estreia como rainha de bateria no Carnaval do Rio pela Unidos da Tijuca

A influenciadora e empresária Mileide Mihaile deu início a uma nova fase no Carnaval carioca nessa segunda-feira (16), quando desfilou pela primeira vez como rainha de bateria da escola Unidos da Tijuca.

Apesar de não ser a primeira participação de Mileide na Sapucaí, a influencer ressaltou o "frio na barriga" pela estreia na escola e pela responsabilidade do novo posto. Ela chega à Unidos da Tijuca após a saída da cantora Lexa.

Legenda: Mileide estreou como rainha de bateria no Carnaval carioca. Foto: Paulo Nicácio / Reprodução/Instagram @mileidemihaile.

"Maior orgulho, maior felicidade do mundo representar uma bateria centraria como a da Tijuca, muito orgulho de verdade e um friozão na barriga para esse desfile", afirmou a empresária ao portal Gshow, antes do desfile.

Veja também Zoeira Igor Kannário diz ter bloqueado Ivete Sangalo: "Rainha é minha mãe" Zoeira Iza e João Vitor Silva se beijam na Sapucaí e confirmam romance

Na avenida, Mihaile usou uma grandiosa fantasia com costeiro giratório, muitas penas e detalhes em tons de laranja. Na manhã deste domingo (17), após a estreia, a empresária comemorou os resultados do desfile em publicação no Instagram.

"Ainda em êxtase com o nosso desfile oficial! Não tenho palavras suficientes para descrever o quão feliz estou. Que momento épico, foi lindo demais", escreveu na rede social.

Veja trechos da apresentação da influenciadora na avenida: