Mileide Mihaile estreia como rainha de bateria no Carnaval do Rio pela Unidos da Tijuca
Influenciadora já desfilou na Sapucaí outras vezes, mas fez primeira apresentação oficial na nova escola nessa segunda-feira (16)
A influenciadora e empresária Mileide Mihaile deu início a uma nova fase no Carnaval carioca nessa segunda-feira (16), quando desfilou pela primeira vez como rainha de bateria da escola Unidos da Tijuca.
Apesar de não ser a primeira participação de Mileide na Sapucaí, a influencer ressaltou o "frio na barriga" pela estreia na escola e pela responsabilidade do novo posto. Ela chega à Unidos da Tijuca após a saída da cantora Lexa.
"Maior orgulho, maior felicidade do mundo representar uma bateria centraria como a da Tijuca, muito orgulho de verdade e um friozão na barriga para esse desfile", afirmou a empresária ao portal Gshow, antes do desfile.
Na avenida, Mihaile usou uma grandiosa fantasia com costeiro giratório, muitas penas e detalhes em tons de laranja. Na manhã deste domingo (17), após a estreia, a empresária comemorou os resultados do desfile em publicação no Instagram.
"Ainda em êxtase com o nosso desfile oficial! Não tenho palavras suficientes para descrever o quão feliz estou. Que momento épico, foi lindo demais", escreveu na rede social.
Veja trechos da apresentação da influenciadora na avenida: