Mileide Mihaile samba ao lado de Viviane Araújo na Salgueiro

A noite de sábado (1º) foi de pura emoção para Mileide Mihaile, rainha de bateria da Unidos da Tijuca. A influenciadora, empresária e ex-participante de "A Fazenda" marcou presença na quadra da Acadêmicos do Salgueiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e protagonizou um encontro especial com Viviane Araújo, que há 17 anos reina à frente da bateria da vermelha e branca.

As duas sambaram juntas e trocaram carinho em um momento que simbolizou a celebração do samba e da sororidade entre rainhas.

“Um dos meus grandes sonhos sempre foi poder sambar ao lado da Viviane. Muito antes de sonhar em desfilar no Carnaval Carioca, eu já a via como inspiração, como a Rainha das Rainhas. Ser recebida por ela com tanto amor, carinho e disponibilidade foi uma realização não só minha, mas também da minha mãe, que é fã incondicional da Viviane”, declarou Mileide ao portal Léo Dias.

Para a ocasião, Mileide escolheu um look dourado artesanal, com quatro quilos, que evidenciava suas curvas e o abdômen definido.

“Eu venho me preparando para tudo: para sambar com roupa leve, com roupa pesada, com calor ou até sob chuva. Sei da responsabilidade que é estar à frente da bateria, conduzindo aquela energia e aquela força, então preciso estar pronta para qualquer situação, quero estar sempre sambando, sorrindo e cantando o samba da minha escola com o coração”, afirmou.

Simpática e atenciosa, Mileide posou para fotos, conversou com fãs e atendeu à imprensa durante o evento. Agora, a musa segue para São Paulo, onde cumpre uma agenda de compromissos como influenciadora e empresária.