Rafa Kalimann exibe barrigão e ganha presente de Nattan durante show
Casal aguarda a chegada de Zuza, que deve nascer entre o fim de 2025 e o início do próximo ano.
A influenciadora Rafa Kalimann marcou presença durante um show do seu marido, Nattan, neste sábado (1º), em São Paulo. Aos 8 meses de gestação, a artista exibiu seu barrigão. O casal aguarda a chegada de Zuza.
E quem conferiu a apresentação do forrozeiro pôde ver de perto o carinho e os beijos que os dois trocaram. Rafa recebeu do seu amado um bicho de pelúcia, durante o show.
Ao que tudo indica, Zuza deve nascer entre o fim de 2025 e o início do ano que vem. Em setembro, a ex-BBB revelou que pretende incluir seu sobrenome artístico no registro da filha. Segundo ela, a decisão tem valor afetivo.
O nome escolhido por Rafa e Nattan é uma homenagem à avó do cantor cearense, que era chamada pelo mesmo apelido.
Em outubro, Nattan vendeu a mansão que tinha no Ceará para viver com a esposa em São Paulo. A residência foi construída após um projeto que durou dois anos para ser concluído.
No novo lar, Rafa Kalimann e Nattan preparam um quarto especial para a filha, Zuza. O ambiente, segundo a influenciadora, foi inspirado no tema “campo”, que representa o estilo de vida que o casal sonha para a menina.
E mesmo antes do nascimento ela já tem um carneiro. Em julho, quando esteve em Luís Eduardo Magalhães, no interior da Bahia, Nattan ganhou o animal para a filha.