Zé Vaqueiro surpreende 'Vaqueirinho' em escola de Juazeiro, na Bahia

O cantor Zé Vaqueiro fez uma surpresa especial a um fã mirim na sexta-feira (31), em uma visita na Escola Municipal Prof. Valdete Bispo Gama, na zona rural de Juazeiro, na Bahia. O momento com o pequeno Maurício Cavalcanti, conhecido como o "Vaqueirinho do Piseiro", foi divulgado nas redes sociais do artista e emocionou os seguidores.

"Vaqueirinho" viralizou nas redes sociais dançando a música "DNA do Mato", um dos sucessos do cantor pernambucano. O vídeo da homenagem do menino, claro, chegou até Zé Vaqueiro, que fez questão de prestigiá-lo presencialmente.

Em uma das salas da escola, Zé chegou de surpresa, momento que rendeu choro e um abraço apertado entre fã e artista.

Durante a visita, o artista conversou com o menino enquanto ele o escutou emocionado e chegou até a visitar a casa da família da criança.

Legenda: Zé Vaqueiro visitou o menino na escola e a casa da família, localizada em Juazeiro (BA). Foto: reprodução/Instagram.

"Agora eu dancei com o vaqueirinho, mas ele dançou melhor. Obrigado a todos da escola ERUM por me receberem tão bem", escreveu Zé Vaqueiro no vídeo em que reproduziu a coreografia ao lado de Maurício.

Empolgado, o menino compartilhou todos os registros da visita, da passagem de Zé Vaqueiro pela própria casa e até do momento em que o irmão dele cantou para o artista.