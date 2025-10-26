Diário do Nordeste
Mara Pavanelly passa por cirurgia de emergência para retirar próteses de silicone

Sintomas levantaram suspeita de infecção.

João Lima Neto
É Hit
Legenda: Mesmo após cirurgia, Mara Pavanelly seguiu com shows no fim de semana, um deles no Maranhão
Foto: Reprodução/Instagram.

A cantora Mara Pavanelly passou por uma cirurgia de emergência para retirar as próteses de silicone na última quarta-feira (22). O procedimento ocorreu em Fortaleza (CE). Mesmo com dificuldades e sob efeitos de fortes antibióticos, ela seguiu com agenda de shows no sábado (25). 

O empresário da cantora confirmou as informações ao É Hit  canal de música do Diário do Nordeste. A intervenção foi necessária após a artista acordar na madrugada com fortes dores, endurecimento nos seios e o surgimento de manchas vermelhas, sintomas que levantaram suspeita de infecção.

A causa exata da complicação ainda não foi identificada. No momento, a artista está em tratamento com antibióticos intravenosos e aguarda o resultado de uma biópsia. 

Cantora fez show no Maranhão no sábado (25)

Mesmo em recuperação e sob uso de medicação, a cantora decidiu manter os compromissos profissionais e não cancelou os shows já agendados.

A atitude chamou atenção do público pela demonstração de força e comprometimento na cidade de São José de Ribamar. Mesmo com dificuldade de andar, ela atendeu os fãs e manteve o timbre forte em show. 

 

