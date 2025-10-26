Velório de Vanessa Rios será aberto ao público em Pernambuco

A família da cantora Vanessa Rios, que morreu nesse sábado (25), aos 42 anos, vítima de um sarcoma —um tipo raro de câncer —, informou que o velório será na terça-feira (28), aberto aos fãs.

Vanessa é conhecida por passagens em bandas de forró como Capim com Mel e Forró do Muído, Kitara e Encosta Neu. Ela faleceu em um hospital de Recife, onde fazia sessões de quimioterapia.

A cerimônia será a partir de 10 horas, no Cemitério Memorial Guararapes, no bairro de Jardim Jordão, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Nas redes sociais, a banda Capim com Mel agradeceu ao profissionalismo, à dedicação e ao legado deixado por Vanessa e se solidarizou com a família. "Descanse em paz", escreveu o grupo.

Tratamento de câncer

Vanessa tratava um câncer no pulmão há dois anos. Ela foi diagnosticada com sarcoma sinovial em 2023. O tumor é o mesmo que também adoeceu Vera Viel, esposa do apresentador Rodrigo Faro.

Em entrevista ao É Hit, o canal de música do Diário do Nordeste, o ex-marido da cantora, Luciano Rios, detalhou que o tratamento debilitou Vanessa. "Ela não conseguiu resistir. As quimioterapias estavam deixando ela muito fraca", comentou o músico.

A última postagem da vocalista no Instagram foi no dia 30 de setembro, onde ela fez uma declaração de amor aos familiares.

"Não é o que nós temos na vida, mas quem nós temos em nossas vidas que importa. Isso é o que verdadeiramente importa. Família é a âncora que nos mantém firmes", disse.

Vanessa deixou uma filha de 16 anos, fruto do relacionamento com Luciano.