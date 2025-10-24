Sem uso de IA, música inédita de Marília Mendonça é lançada
Na letra, a artista revisita um dos temas mais marcantes da própria obra: o amor não correspondido.
Prestes a completar quatro anos da partida repentina de Marília Mendonça, a voz inesquecível da sertaneja Mendonça volta a emocionar o Brasil. Nessa quarta-feira (23), chegou às plataformas digitais “Segundo Amor da Sua Vida”, canção inédita da rainha da sofrência.
Nesta sexta-feira (24), ao meio-dia, o público poderá conferir o lyric vídeo oficial no canal da artista no YouTube — um novo capítulo no legado da cantora que transformou saudade em eternidade.
Escute a canção:
“Segundo Amor da Sua Vida” nasceu de uma guia, que é uma gravação simples usada por compositores para apresentar criações. Foi dessa base que a equipe de produção construiu a nova faixa.
O áudio original da voz de Marília foi totalmente preservado, sem qualquer intervenção tecnológica que alterasse a essência da artista.
Letra forte
“Segundo Amor da Minha Vida” foi escrita por Marília Mendonça e pelo parceiro Juliano Tchula, para, quem sabe, ser sucesso na voz de outra pessoa. Mas quis o destino que a interpretação viesse da própria Marília.
A história apresenta uma personagem que, mesmo não sendo a “primeira opção” na vida da pessoa amada, oferece acolhimento e compreensão. É um eu lírico que conhece o próprio valor, mas que aceita amar de forma imperfeita, ciente das dores que isso traz.
Veja letra de 'Segundo Amor da Minha Vida'
Não se diminua pra caber num coração
Que só tem espaço debaixo do tapete
Você não tem culpa se ela não enxerga
Um palmo à frente do nariz
Mas qualquer coisa, eu tô aqui
Na verdade, eu sempre estive
Só tô deixando você viver livre
Mas mesmo assim
Não quero ver você sofrer
Se ela não quiser
Já tem quem vai querer
Tá na sua frente
Que azar o meu
E que sorte a dela
Eu amando você
Você amando ela
Eu só quero você
Você só quer conselho
Por que será que ela te trata desse jeito
Posso ser o segundo,
o terceiro, o quarto
Amor da sua vida