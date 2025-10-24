Sem uso de IA, música inédita de Marília Mendonça é lançada

Prestes a completar quatro anos da partida repentina de Marília Mendonça, a voz inesquecível da sertaneja Mendonça volta a emocionar o Brasil. Nessa quarta-feira (23), chegou às plataformas digitais “Segundo Amor da Sua Vida”, canção inédita da rainha da sofrência.

Nesta sexta-feira (24), ao meio-dia, o público poderá conferir o lyric vídeo oficial no canal da artista no YouTube — um novo capítulo no legado da cantora que transformou saudade em eternidade.

Escute a canção:

“Segundo Amor da Sua Vida” nasceu de uma guia, que é uma gravação simples usada por compositores para apresentar criações. Foi dessa base que a equipe de produção construiu a nova faixa.

O áudio original da voz de Marília foi totalmente preservado, sem qualquer intervenção tecnológica que alterasse a essência da artista.

Letra forte

“Segundo Amor da Minha Vida” foi escrita por Marília Mendonça e pelo parceiro Juliano Tchula, para, quem sabe, ser sucesso na voz de outra pessoa. Mas quis o destino que a interpretação viesse da própria Marília.

Na letra, a artista revisita um dos temas mais marcantes da própria obra: o amor não correspondido.

A história apresenta uma personagem que, mesmo não sendo a “primeira opção” na vida da pessoa amada, oferece acolhimento e compreensão. É um eu lírico que conhece o próprio valor, mas que aceita amar de forma imperfeita, ciente das dores que isso traz.

Veja letra de 'Segundo Amor da Minha Vida'

Não se diminua pra caber num coração

Que só tem espaço debaixo do tapete

Você não tem culpa se ela não enxerga

Um palmo à frente do nariz

Mas qualquer coisa, eu tô aqui

Na verdade, eu sempre estive

Só tô deixando você viver livre

Mas mesmo assim

Não quero ver você sofrer

Se ela não quiser

Já tem quem vai querer

Tá na sua frente

Que azar o meu

E que sorte a dela

Eu amando você

Você amando ela

Eu só quero você

Você só quer conselho

Por que será que ela te trata desse jeito

Posso ser o segundo,

o terceiro, o quarto

Amor da sua vida