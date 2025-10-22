Yasmin Santos confirma fim de noivado com Maria Venture: 'Jamais esquecerei'

A cantora Yasmin Santos confirmou o fim do noivado com Maria Venture após uma crise no relacionamento. Nos Stories do Instagram, a sertaneja comentou sobre o carinho que ainda sente pela ex-companheira e agradeceu pelos momentos compartilhados. Yasmin e Maria estavam com o casamento marcado para fevereiro de 2026, mas decidiram seguir caminhos diferentes.

Na publicação, a cantora esclareceu que terminar o noivado não foi uma decisão fácil, mas que partiu das duas. Apesar de tentarem uma reconciliação, elas não conseguiram chegar a um acordo.

"Hoje compartilho com vocês algo muito difícil: eu e minha noiva encerramos nosso noivado. Fiquei em silêncio até agora porque, sinceramente, eu não sabia o que sentir, muito menos o que dizer. Para mim, ainda fazia sentido pensar em uma volta, ainda existia uma esperança de que as coisas pudessem se acertar entre nós. Mas não foi assim que a vida decidiu caminhar", desabafou Yasmin.

"O amor que vivi com ela foi real, profundo e bonito. E por mais que nossos caminhos estejam se separando agora, levarei comigo para sempre os momentos felizes que dividimos. Jamais esquecerei tudo o que construímos: as risadas, os planos, os aprendizados. E também não tiro de mim a responsabilidade que me cabe em tudo isso. Relacionamentos são feitos de dois, e ambos têm suas partes a carregar", continuou a cantora.

Depois de agradecer a ex-noiva pelo tempo que passaram juntas, Yasmin não descartou uma volta.

"Ainda há carinho, respeito e um amor que, de algum jeito, vai seguir vivendo em mim, talvez em silêncio, talvez em saudade. Quem sabe, um dia, a vida nos reencontre mais maduras, mais prontas, mais leves. Por ora, seguimos em paz, com gratidão pelo que foi e esperança pelo que ainda vem ou não. O futuro a Deus pertence", concluiu.

Crises

Os rumores de que o relacionamento entre as duas estaria em crise ganharam força na última semana. Maria chegou a publicar no Instagram um anúncio sobre o fim do noivado, mas removeu a publicação logo em seguida.

Depois, a influenciadora recuou sua decisão e esclareceu que passou por um episódio de ansiedade e pânico.

"Estava medicada e fora de mim, a melhor solução na minha cabeça foi colocar para fora de alguma forma o meu sentir momentâneo. Me sinto constrangida, arrependida e exposta", escreveu à época.

"Estamos passando por uma crise (como todo casal). E eu, de maneira precipitada e errônea, na madrugada, acabei expondo algo pequeno que vai ser resolvido. Peço desculpas a vocês e, principalmente, à minha noiva maravilhosa, Yasmin Santos. Nós vamos nos acertar e tudo ficará bem", completou.