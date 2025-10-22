João Gomes e Ary Mirelle fazem batizado de filhos aos pés do Cristo Redentor

Diante do Cristo Redentor, o cantor João Gomes e a influenciadora Ary Mirelle viveram um dos momentos mais marcantes da vida em família: o batizado dos filhos Jorge, de um ano e nove meses, e Joaquim, de apenas 45 dias de vida. A cerimônia aconteceu no Santuário Cristo Redentor, nessa terça-feira (21), e foi conduzida por Dom Marcelo, sacerdote que celebrou o casamento do casal, há exato um ano.

Além do rito religioso, João e Ary aproveitaram o momento para renovar os votos matrimoniais, reafirmando o amor e a parceria que construíram desde o início da relação.

Veja como foi batizado:

Os padrinhos escolhidos para os meninos são amigos próximos do cantor desde a adolescência: Pedro Porto e Jeovanny Gabriel.

As madrinhas, por sua vez, são Anna Vitória e Tainy Porto, amigas de longa data de Ary Mirelle, que celebraram com emoção o papel na vida dos pequenos.

Veja também É Hit João Gomes chora ao rever professora da infância em show; veja vídeo João Lima Neto Banda Garota Safada vai voltar? Mãe de Wesley Safadão toma decisão

O momento religioso acontece ao mesmo tempo que o cantor se prepara para gravar um DVD no Rio de Janeiro, na Lapa.

Romance iniciou em 2021

A história de amor entre João e Ary começou na internet, em 2021, mas o namoro só teve início em novembro de 2022.

Após um breve rompimento entre março e maio de 2023, o casal se reencontrou e, desde então, não se separou mais. Pouco tempo depois da reconciliação, anunciaram a primeira gravidez. O primogênito, Jorge, nasceu em janeiro de 2024, em Pernambuco.

Em outubro do mesmo ano, os dois oficializaram a união em uma cerimônia cercada de amigos e familiares.

Quatro meses depois, veio a notícia da segunda gestação. “Prazer, nosso Joaquim”, escreveram em uma publicação conjunta nas redes sociais, revelando o nome do novo integrante da família.