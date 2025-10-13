João Gomes chora ao rever professora da infância em show; veja vídeo

João Gomes protagonizou uma cena mais que emocionante no palco do show beneficente que participou, em Petrolina, no interior de Pernambuco, na noite deste domingo (12). O cantor se emocionou após ver a professora que o alfabetizou na multidão que o assistia.

Já choroso mesmo antes de começar a falar, o João Gomes parou o show para prestar homenagem a tão querida professora Verlândia.

"Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que aprendi a ser rapaz direito, tá bom?", disse o cantor.

O cantor relata que no início da carreira, quando sua primeira música explodiu, entrou em contato com a professora para agradecer por seu trabalho e pelo dom de ensinar. Ainda emocionado, o artista retorna a agradecer “Eu digo 'obrigado' por me ensinar a escrever”, compartilha.



Para os minifãs que comemoravam no domingo o dia das crianças, João Gomes deixou uma mensagem de incentivo e valorização da educação. "Respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade linda. Essa festa tem que acontecer todo ano para a gente, com muito orgulho, poder falar. E muitos daqui vão ganhar o mundo”.

*Estagiário sob supervisão da editora Aline Conde