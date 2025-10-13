João Gomes chora ao rever professora da infância em show; veja vídeo
O cantor agradeceu a professora que o alfabetizou e deixou um recado para os minifãs no Dia das Crianças
João Gomes protagonizou uma cena mais que emocionante no palco do show beneficente que participou, em Petrolina, no interior de Pernambuco, na noite deste domingo (12). O cantor se emocionou após ver a professora que o alfabetizou na multidão que o assistia.
Já choroso mesmo antes de começar a falar, o João Gomes parou o show para prestar homenagem a tão querida professora Verlândia.
"Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com você que aprendi a ser rapaz direito, tá bom?", disse o cantor.
O cantor relata que no início da carreira, quando sua primeira música explodiu, entrou em contato com a professora para agradecer por seu trabalho e pelo dom de ensinar. Ainda emocionado, o artista retorna a agradecer “Eu digo 'obrigado' por me ensinar a escrever”, compartilha.
Para os minifãs que comemoravam no domingo o dia das crianças, João Gomes deixou uma mensagem de incentivo e valorização da educação. "Respeite seus pais, seu professor, saiba que você mora em uma cidade linda. Essa festa tem que acontecer todo ano para a gente, com muito orgulho, poder falar. E muitos daqui vão ganhar o mundo”.
