João Gomes anuncia gravação de DVD no Rio de Janeiro

O cantor João Gomes grava, no próximo dia 26 de outubro, seu novo DVD. Para marcar o momento, o artista escolheu um dos locais mais icônicos do Rio de Janeiro: a Lapa.

O evento promete transformar os Arcos da Lapa — um dos cenários mais simbólicos da capital fluminense — em um grande palco popular para celebrar sua carreira.

A gravação está marcada para começar às 15h e contará com direção musical do próprio João Gomes, em um encontro que pretende exaltar a força da música nordestina em um dos cartões-postais mais vibrantes do Brasil.

No repertório, estarão grandes sucessos que marcaram a trajetória do cantor, além de canções inéditas e regravações de clássicos, em uma mistura que traduz o estilo e a essência do piseiro.

A gravação do DVD será conduzida pelo mesmo time criativo responsável pelo primeiro grande projeto de João, realizado há três anos, em Recife. A equipe é formada por Bruno Moura e Geraldo Estrela na direção geral, Flaney Gonçalves na direção de vídeo e Kaká Samorá na cenografia.

A produção, em parceria com a Riotur, está preparando uma estrutura de grande porte, com palco, serviços e acessibilidade, além de um plano especial de segurança e mobilidade para receber o público no coração boêmio da cidade.