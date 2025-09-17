João Gomes e Léo Foguete são indicados ao Grammy Latino 2025; veja lista completa
Eles concorrem nas categorias 'Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa' e 'Melhor Álbum de Música Sertanejo', respectivamente
A Academia Latina da Gravação anunciou os indicados ao 26ª edição do Grammy Latino, nesta quarta-feira (17). Do Nordeste, os cantores João Gomes e Léo Foguete estão entre os indicados.
Com o forró do projeto "Dominguinhos", João Gomes foi indicado ao lado de Jota.pê e Mestrinho na categoria de "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa".
"Nosso álbum foi indicado ao Latin Grammy 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa! Obrigado a cada pessoa que vibra, canta e caminha junto com a gente nessa jornada", declarou o cantor em publicação no Instagram.
Outro pernambucano, esse radicado no Ceará, o cantor Léo Foguete entrou na categoria "Melhor Álbum de Música Sertanejo".
"Deus tem seus planos e devemos confiar Nele, eu nem consigo dizer o tamanho da minha alegria e da minha gratidão, ao Pai, à minha família e a todos os fãs, que me presenteiam todos os dias. Feliz demais por não colocarem barreiras na música, porque ela vale para todas as pessoas", escreveu Léo em postagem.
A cerimônia acontece no dia 13 de novembro, na MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos.
Veja todos os indicados:
Gravação do Ano
Baile Inolvidable – Bad Bunny
DtM" – Bad Bunny
El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Desastres Fabulosos – Jorge Drexler & Conociendo Rusia
Lara – Zoe Gotusso
Si Antes Te Hubiera Conocido – Karol G
Cancionera – Natalia Lafourcade
Ao Teu Lado – Liniker
Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
Álbum do Ano
Cosa Nuestra – Rauw Alejandro
DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
Papota – CA7RIEL & Paco Amoroso
Raíces – Gloria Estefan
Puñito de Yocahú – Vicente García
Al Romper La Burbuja – Joaquina
Cancionera – Natalia Lafourcade
Palabra de To’s (seca) – Carín León
Caju – Liniker
En Las Nubes - Con Mis Panas – Elena Rose
¿Y Ahora Qué? – Alejandro Sanz
Canção do Ano
Baile Inolvidable – Bad Bunny
Bogotá – Natalia Lafourcade
DtMF – Bad Bunny
El Día Del Amigo – CA7RIEL & Paco Amoroso
Otra Noche de Llorar – Mon Laferte
Palmeras En El Jardín – Alejandro Sanz
Si Antes te Hubiera Conocido – Karol G
#Tetas – CA7RIEL & Paco Amoroso
Veludo Marrom - Liniker
Melhor Canção Pop
Bogotá - Andrés Cepeda
El Día Del Amigo - CA7RIEL & Paco Amoroso
Querida Yo - Yami Safdie & Camilo
Soltera - Shakira
Te Quiero - Nicole Zignago
Artista Revelação
Alleh
Annasofia
Yerai Cortés
Juliane Gamboa
Camila Guevara
Isadora
Alex Luna
Paloma Morph
Sued Nunes
Ruzzi
Melhor Canção em Língua Portuguesa
Maravilhosamente Bem - Júlia Mestre
Ouro de Tolo - Marina Sena
Transe - Zé Ibarra
Um Vento Passou - Milton Nascimento & esperanza spalding
Veludo Marrom - Liniker
Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa
No Escuro, Quem É Você? - Carol Biazin
Fugacidade - Janeiro
Caju - Liniker
Maravilhosamente Bem - Julia Mestre
Coisas Naturais - Marina Sena
Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa
O Mundo Dá Voltas - Baianasystem
Colinho - Maria Beraldo
Reações Adversas / Ao Persistirem Os Sintomas - Tó Brandileone
Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto! - Djonga
Big Buraco - Jadsa
Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa
Só Quero Ver - BK’ & Evinha
Demoro a dormir - Djonga ft. Milton Nascimento
Caju - Liniker
A Dança (Ao Vivo) - Mc Hariel & Gilberto Gil
Barbie - Mc Tuto ft Dj Glenner
Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)
Ton Carfi 20 Anos (Ao Vivo) - Ton Carfi
Razão da Esperança - Paloma Possi
Onde Guardamos As Flores? - Resgate
Memóri4s (Ao Vivo) - Eli Soares
A Maior Honra - Julliany Souza
Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa
Casa Coração - Joyce Alane
Ao Vivo No Ccb: Homenagem A José Mário Branco - Camané
Universo De Paixão - Natascha Falcão
Transespacial - Fitti
Dominguinho - João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê
Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira
Sentido - 5 A Seco
Um Mar Pra Cada Um - Luedji Luna
Pique - Dora Morelenbaum
Divina Casca n- Rachel Reis
Beleza. Mas Agora A Gente Faz O Que Com Isso? - Rubel
Melhor Álbum de Música Sertaneja
Let's Go Rodeo - Ana Castela
José & Durval - Chitãozinho & Xororó
Obrigado Deus - Léo Foguete
Transcende (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
Do Velho Testamento - Tierry
Melhor Álbum de Samba/Pagode
Alcione - Alcione
Manual Prático Do Novo Samba Tradicional, Vol. 2: Tia Darci - Marcelo D2
Pagode Da Mart'nália - Mart'nália
Zeca Pagodinho - 40 Anos (Ao Vivo) - Zeca Pagodinho
Sorriso Eu Gosto No Pagode Vol. 3 - Homenagem Ao nFundo De Quintal (Gravado Em Londres) -Sorriso Maroto
Melhor Álbum de Música Urbana
Debí Tirar Más Fotos - Bad Bunny
Underwater - Fariana
Naiki - Nicki Nicole
MPC (Música Popular Carioca) - Papatinho
Elyte - Yandel
Melhor Álbum Instrumental
Alma En Cuba - Ariel Brínguez & Iván "Melon" Lewis
Saga - Yamandu Costa, Martín Sued e Orquestra Assintomática
Ida e Volta - Yamandu Costa
Havana Meets Harlem - Harlem Quartet Featuring Aldo López Gavilán
Y El Canto De Todas - Rafael Serrallet & Orquesta Filarmónica Nacional de Lviv
Melhor Álbum de Jazz Latino
Hamilton de Holanda Trio Live in NYC - Hamilton de Holanda
La Fleur de Cayenne - Paquito D'Rivera & Madrid-New York Connection Band
Luces y Sombras - Iván Melon Lewis Trio
Cuba And Beyond - Chucho Valdés, Royal Quartet
Golden City - Miguel Zenón
Melhor Álbum de Música Infantil
Los Nuevos Canticuentos - Canticuentos, Coro de Ríogrande
Aventuras de Caramelo - Antonio Caramelo, Malibu
Cenas Infantis - Palavra Cantada
Buscapié - Luis Pescetti, Juan Quintero
Jirafas - Rita Rosa
Compositor do ano
Edgar Barrera
João Ferreira
Pablo Preciado
Mónica Vélez
Ale Zéguer
Melhor Vídeo Musical Versão Curta
EL CLúB - Bad Bunny
Diamantes, Lágrimas e Rostos Para Esquecer (Dlre) - Bk'
#Tetas - Ca7riel & Paco Amoroso
Cura Pa Mi Alma - Vera Grv
Full Time Papi - Guitarricadelafuente
Melhor Vídeo Musical Versão Longa
Papota - Ca7riel & Paco Amoroso
Iradoh - 3 Atos De Irmandade: A Música, O Crime E A Justiça - Hodari
Mon Laferte, Te Amo - Mon Laferte
Lamento (Extended Cut) - Gaby Moreno
Produtor do Ano
Rafa Arcaute, Federico Vindver
Edgar Barrera
Nico Cotton
Andres Torres, Mauricio Rengifo
Matheus Stiirmer
Melhor Música para Mídias Visuais
Cada Minuto Cuenta - Pedro Osuna
Cien Años De Soledad - Camilo Sanabria
El Eternauta - Federico Jusid
In The Summers - Eduardo Cabra
Pedro Páramo - Gustavo Santaolalla
Melhor Canção de Raízes
Aguacero - Luis Enrique, C4 Trío
Como Quisiera Quererte - Natalia Lafourcade Featuring El David Aguilar
El Palomo y La Negra - Natalia Lafourcade
Ella - Anita Vergara,Tato Marenco
Jardín del Paraíso - Monsieur Periné Featuring Bejuco
Lo Que Le Pasó A Hawaii - Bad Bunny
Melhor Álbum Pop Contemporâneo
Cuarto Azul - Aitana
Palacio - Elsa y Elmar
Al Romper La Burbuja - Joaquina
En Las Nubes - Con Mis Panas - Elena Rose
¿Y Ahora Qué? - Alejandro Sanz
Melhor Álbum Pop Tradicional
Bogotá - Andrés Cepeda
Cursi - Zoe Gotusso
Lo Que Nos Faltó Decir - Jesse & Joy
Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall - Natalia Lafourcade
Después De Los 30 - Raquel Sofía
Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina
Orión (Sistek Remix) - Boza, Elena Rose & Sistek
Ella Quiere Techno - Imanbek & Taichu
Qqqq - Ela Minus
Rulay En Dubai (Extended) - Mr. Pauer, Villa Electronika & Dj Polin
Veneka - Rawayana Featuring Akapellah
Melhor Interpretação Urbana/Fusão Urbana
Capaz (Merengueton) - Alleh, Yorghaki
Dtmf - Bad Bunny
De Maravisha - Tokischa Featuring Nathy Peluso
La Plena - W Sound 05 - W Sound Featuring Beele & Ovy On The Drums
Roma - Jay Wheeler
Melhor Interpretação Reggaeton
Baja Pa' Acá - Rauw Alejandro Featuring Alexis & Fido
Voy A Llevarte Pa Pr - Bad Bunny
Dile A Él - Nicky Jam
Brillar - Lenny Tavárez
Reggaeton Malandro - Yandel Featuring Tego Calderón
Melhor Canção Rap/Hip Hop
El Favorito De Mami - Big Soto Featuring Eladio Carrion
Fresh - Trueno
Parriba - Akapellah Featuring Trueno
Sudor Y Tinta - J Noa & Vakero
Thc - Arcángel