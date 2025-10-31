Além do rito religioso, eles aproveitaram o momento para renovar os votos matrimoniais
Nesta primeira fase, o programa contará com duas temporadas
Eles concorrem nas categorias 'Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa' e 'Melhor Álbum de Música Sertanejo', respectivamente
Segundo ele, não havia como prever o dia exato em que o filho nasceria pela gravidez ser de risco
Joaquim é o segundo herdeiro do cantor com Ary Mirelle
Hits de Belchior, Charlie Brown Jr e Geraldo Azevedo ganharam interpretações únicas nas vozes dos cantores
O artista celebrou a nova idade em casa
Pernambucano percorre o Brasil com o projeto 'Dominguinho', ao lado de Mestrinho e Jota.pê
O evento acontece nos dias 24 e 25 de maio
Influenciadora explicou motivação para fazer o procedimento novamente