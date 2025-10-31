Diário do Nordeste
Momento em que padre realizou o batizado dos filhos de João Gomes.

É Hit

João Gomes e Ary Mirelle fazem batizado de filhos aos pés do Cristo Redentor

Além do rito religioso, eles aproveitaram o momento para renovar os votos matrimoniais

Redação 22 de Outubro de 2025
Cena de João Gomes no Tiny Desk Brasil. O cantor, ao centro, usa chapéu de couro e camisa bege, enquanto é acompanhado por músicos tocando guitarra, baixo, sanfona, saxofone e percussão. Sobre a mesa à frente, há livros, canecas e uma pequena bandeira de Pernambuco

É Hit

João Gomes estreia versão brasileira do Tiny Desk

Nesta primeira fase, o programa contará com duas temporadas

Redação 07 de Outubro de 2025
João Gomes foi indicado com álbum ao lado de Jota.pê e Mestrinho

É Hit

João Gomes e Léo Foguete são indicados ao Grammy Latino 2025; veja lista completa

Eles concorrem nas categorias 'Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa' e 'Melhor Álbum de Música Sertanejo', respectivamente

João Lima Neto 17 de Setembro de 2025
Cantor João Gomes em casa, no quarto, de blusa branca, falando sobre o parto de risco do segundo filho

É Hit

João Gomes explica ausência em show por conta do nascimento de filho e pede desculpas aos fãs

Segundo ele, não havia como prever o dia exato em que o filho nasceria pela gravidez ser de risco

João Lima Neto 09 de Setembro de 2025
Ary Mirelle e João Gomes deu nome de Joaquim ao segundo filho

É Hit

João Gomes cancela show para assistir ao parto de Joaquim

Joaquim é o segundo herdeiro do cantor com Ary Mirelle

João Lima Neto 07 de Setembro de 2025
Show musical em um palco decorado com cenário que remete ao interior nordestino, com uma igreja iluminada sob a lua cheia ao fundo e uma casa colorida à direita. Três músicos estão sentados na frente: Jota.pê toca violão, João Gomes sorri com as mãos juntas, e Mestrinho toca sanfona. Ao fundo, outro músico toca baixo. O público aparece em frente ao palco, aplaudindo e registrando o momento com celulares.

Opinião

'Dominguinho' tem lotação em Fortaleza e João Gomes ensina Jota.pê a ganhar pix com 'alô', assista

Hits de Belchior, Charlie Brown Jr e Geraldo Azevedo ganharam interpretações únicas nas vozes dos cantores

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 09 de Agosto de 2025
João Gomes celebrou o aniversário com bolo de Neymar

É Hit

João Gomes comemora 23 anos com bolo temático com imagem de Neymar

O artista celebrou a nova idade em casa

Redação 31 de Julho de 2025
João Gomes é atração em grandes festas de São João pelo Brasil

É Hit

João Gomes anuncia turnê nos Estados Unidos em novembro; veja datas e cidades

Pernambucano percorre o Brasil com o projeto 'Dominguinho', ao lado de Mestrinho e Jota.pê

Redação 27 de Junho de 2025
João Gomes fará dois shows na Virada Cultural de São Paulo

É Hit

João Gomes irá receber R$ 750 mil por dois shows na Virada Cultural de São Paulo

O evento acontece nos dias 24 e 25 de maio

Redação 23 de Maio de 2025
Ary Mirelle e João Gomes postaram fotos em hospital

É Hit

Ary Mirelle passa por cerclagem, e João Gomes tranquiliza fãs: 'Joaquim tá bem'

Influenciadora explicou motivação para fazer o procedimento novamente

Redação 01 de Abril de 2025
