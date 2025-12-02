João Gomes celebra fase de ouro ao integrar especial de Roberto Carlos
Participação marca a consolidação do cantor no cenário nacional em 2025.
João Gomes encerra 2025 em seu momento mais expressivo. O pernambucano, que ampliou sua atuação musical sem abandonar suas raízes no piseiro, acumula elogios da crítica, multidões de fãs e convites que reforçam sua força no mercado.
A coroação desse ciclo acontece com sua presença no tradicional especial de Natal de Roberto Carlos, que será gravado em 12 de dezembro, no Serra Park, em Gramado (RJ), e exibido pela TV Globo no dia 23. A confirmação veio após o encontro entre os dois artistas nos primeiros ensaios do projeto, iniciados por Roberto no dia 1º de dezembro.
O convite o coloca ao lado de nomes como Fafá de Belém, Jorge Ben Jor e Sophie Charlotte, que recentemente regravou com o Rei a clássica “Proposta”, de 1973, para a trilha da novela "Três Graças". A seleção reforça o quanto João se firmou como uma das vozes mais relevantes do ano, já que Roberto Carlos costuma chamar ao especial artistas que se destacaram ao longo do período.
Veja também
Intitulado "Noite Feliz", o programa natalino de 2025 conta com produção de Maiana Timoner e Rodrigo Tápias, direção geral de Angélica Campos e direção de gênero de Joana Thimoteo. O encontro entre Roberto e João promete ser um dos momentos mais comentados da edição.