Simone Mendes recorda pai enterrado como indigente

Simone Mendes, 41, emocionou o público ao revisitar lembranças marcantes de sua infância em uma entrevista no "Angélica ao vivo", programa do GNT. A artista abriu o coração ao voltar às raízes e falar sobre os desafios vividos pela família antes da fama.

Nascida em Uibaí, no interior da Bahia, Simone contou que se mudou ainda pequena para o Mato Grosso, onde o pai buscava novas oportunidades como garimpeiro durante o “boom dos diamantes”. “Meu pai era um cara sonhador. Ele sonhava em melhorar a vida, arrumar um emprego melhor, buscar oportunidade. Na época, muita gente veio para São Paulo, mas teve também o boom dos diamantes, no Mato Grosso”, relembrou.

A cantora se comoveu ao comentar uma foto antiga da família, que trouxe à tona um dos episódios mais tristes de sua trajetória.

Simone perdeu o pai aos oito anos e reviveu a dor da despedida. “É muito ruim de lembrar. Era muito pequena. Quando ele morreu, foi enterrado como indigente, porque éramos muito pobres. Minha mãe não tinha estudo”, disse, emocionada.

Ela contou ainda sobre a promessa feita por ela e pelos irmãos, Simaria e Caio, de oferecer um enterro digno ao pai quando tivessem condições. “Prometemos ao nosso pai que, o dia que Deus abençoasse nossa vida, tiraríamos o corpo de lá e daríamos um enterro digno a ele. Como na época o corpo era enterrado diretamente na terra, a chuva foi levando, tentamos na justiça, exumamos duas vezes, mas não tinha mais nada”, relatou.

Mesmo diante da dor, Simone destacou o amor que marcou sua relação com o pai. “É uma história dolorosa. Acredito que a boa mão de Deus me olhou ali naquele vale, naquela luta toda que vivemos. É uma lembrança de amor, era um cara que colocava no colo, beijava, mesmo não tendo nada”.