Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

A mãe da Mel Maia, Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28). A equipe da artista confirmou a informação nas redes sociais. No entanto, não divulgou a causa do óbito. Conforme a revista Quem, uma empregada encontrou o corpo de Débora na banheira de seu apartamento no Rio de Janeiro.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família", escreveram.

Em nota, a equipe ainda agradeceu pela compreensão e respeito.

Veja também Zoeira BBB 26: Mel Maia é cotada para Camarote da próxima edição, diz jornal Zoeira Mãe de Mel Maia faz desabafo nas redes sociais e aponta ingratidão das filhas

Velório e cremação

O velório e a cremação serão realizados no sábado (29), no Crematório da Penitência, no Caju. A cerimônia está prevista para iniciar às 12h15, enquanto a cremação deve ocorrer às 15h15, conforme o jornalista Leo Dias.

Em outubro de 2024, a mãe de Mel Maia compartilhou um desabafo, citando ingratidão das filhas. "Me sinto um lixo diante das minhas filhas, que optaram pelo desconhecido ao amor da mãe delas", escreveu Débora, na época.