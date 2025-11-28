Diário do Nordeste
Mãe da atriz Mel Maia é encontrada morta no Rio de Janeiro

Equipe da atriz confirmou a informação e pediu privacidade neste momento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:12)
Zoeira
Mãe de Mel Maia foi encontrada morta.
Legenda: Informações iniciais apontam que ela estava no apartamento dela, no Rio de Janeiro.
Foto: Divulgação/Redes sociais.

A mãe da Mel Maia, Débora Maia, de 53 anos, foi encontrada morta nesta sexta-feira (28). A equipe da artista confirmou a informação nas redes sociais. No entanto, não divulgou a causa do óbito. Conforme a revista Quem, uma empregada encontrou o corpo de Débora na banheira de seu apartamento no Rio de Janeiro. 

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento de Débora Maia, mãe da atriz Melissa Maia. Neste momento de dor e luto, pedimos a todos os fãs, imprensa, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento e privacidade da família", escreveram. 

Em nota, a equipe ainda agradeceu pela compreensão e respeito. 

