BBB 26: Mel Maia é cotada para Camarote da próxima edição, diz jornal

Enquanto a seleção dos quase 100 mil inscritos anônimos segue em andamento, a direção do Big Brother Brasil (BBB) 26 já iniciou as entrevistas com personalidades conhecidas para compor o Camarote. E o primeiro nome que desponta entre os cotados é o de Mel Maia.

A atriz, revelada ainda criança na novela "Avenida Brasil", hoje tem 21 anos e é um fenômeno nas redes sociais, acumulando mais de 20 milhões de seguidores no Instagram. Dona de uma personalidade forte, Mel já se consolidou também como influenciadora digital, o que reforça o apelo para o público jovem do programa.

Veja também Zoeira Taylor Swift no Brasil? Jogo da NFL em São Paulo causa expectativa entre fãs da cantora; entenda É Hit Dupla Samuel e Mateus morre em colisão na Bahia uma semana após lançar carreira musical Zoeira Com vestidos da Louis Vuitton, Chloë Grace Moretz se casa com a modelo Kate Harrison

Na vida pessoal, Mel Maia assumiu o namoro com o boxeador Luan Medeiros, em abril de 2025, após os dois se conhecerem em aulas de boxe. Antes, a atriz viveu relacionamentos com o surfista português João Maria, até janeiro deste ano, e com o cantor MC Daniel, entre 2022 e 2023.

Além das especulações em torno do "BBB 26", Mel integra o elenco da série "Os Donos do Jogo", que estreia ainda em 2025 na Netflix. A produção retrata o universo dos jogos de azar no Rio de Janeiro e marca mais um passo da atriz em papéis adultos.