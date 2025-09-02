Taylor Swift no Brasil? Jogo da NFL em São Paulo causa expectativa entre fãs da cantora; entenda

A Neo Química Arena, em São Paulo, será palco, nesta sexta-feira (5), de uma partida da Liga de Futebol Americano, a NFL, entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs. O duelo terá como um dos protagonistas Travis Kelce, jogador dos Chiefs desde 2013 e dono de três títulos do Super Bowl. O jogador ganhou ainda mais atenção fora de campo desde que assumiu o relacionamento com a cantora Taylor Swift, de quem ficou noivo na semana passada.

A presença de Kelce no Brasil é certa. Já a de Taylor ainda é uma incógnita. Há indícios de que a artista possa acompanhá-lo, como tem feito com frequência nos Estados Unidos, onde já foi vista em mais de 20 jogos do Arrowhead Stadium. Além disso, circula nos bastidores o rumor de que uma empresa brasileira do setor financeiro estaria articulando a presença da estrela em um dos camarotes da partida.

Conforme fontes ouvidas pelo portal Leo Dias, Taylor chegará ao Brasil em voo particular, de forma discreta, para evitar tumultos e garantir segurança. Já segundo a Folha de S. Paulo, representantes da liga afirmaram aos detentores de transmissão do jogo sobre a grande chance de a cantora ver a partida.

Veja também Zoeira Fátima Bernardes elogia trajetória de William Bonner após anúncio de saída do Jornal Nacional Zoeira Morre o ator Graham Greene, aos 73 anos, indicado ao Oscar por 'Dança com Lobos' É Hit De férias, Solange Almeida canta 'Se Não Valorizar' em bar de Londres e é aplaudida

Fãs têm expectativa, mas são céticos

Mas os fãs brasileiros da cantora demonstram ceticismo. A última passagem de Taylor pelo País, em dezembro de 2023, ficou marcada por uma tragédia: a morte da estudante Clara Benevides Machado, de 23 anos, em seu show no Rio de Janeiro. A forma considerada fria com que a artista reagiu ao episódio "manchou" a relação dela com parte do público brasileiro, e alguns acreditam que isso pode afastá-la de um retorno tão breve.

Outro ponto é a agenda apertada de Taylor. A cantora está às voltas com o lançamento do novo álbum, “The Life of a Showgirl”, previsto para outubro, o que pode deixá-la focada em compromissos profissionais e distante de viagens com o noivo.

Há ainda a questão do ambiente esportivo. Uma parcela da torcida do Kansas City Chiefs critica a atenção excessiva dada à cantora durante os jogos, alegando que os holofotes desviam o foco do futebol americano.