Fátima Bernardes elogia trajetória de William Bonner após anúncio de saída do Jornal Nacional

A jornalista Fátima Bernardes enalteceu a carreira de William Bonner após o anúncio da saída dele do “Jornal Nacional”, nessa segunda-feira (1°). A apresentadora comentou, em uma postagem no Instagram do telejornal, e deixou uma mensagem de apoio ao ex-marido. “Felicidades a todos nas novas fases da carreira. E parabéns, William Bonner por sua história até aqui”, escreveu.

Nos comentários, internautas celebraram a atitude de Fátima e relembraram os anos em que os dois dividiram a bancada do principal telejornal da emissora. Bonner e Fátima foram colegas no “Jornal Nacional” por mais de uma década e estiveram casados por 26 anos. Juntos eles têm três filhos: Beatriz, Vinícius e Laura Bonner.

Apesar da separação, os dois mantém uma boa relação. Eles já, inclusive, apareceram juntos em uma foto em família com os respectivos parceiros: Fátima namora o político Túlio Gadelha, e Bonner é casado com Natasha Dantas.

Veja também É Hit De férias, Solange Almeida canta 'Se Não Valorizar' em bar de Londres e é aplaudida Zoeira Bruna Marquezine e João Guilherme são vistos juntos em restaurante no Rio de Janeiro

Bonner deixa o JN

William Bonner se despede do “Jornal Nacional” após quase três décadas no comando. A partir de novembro, César Tralli assume a bancada, enquanto Bonner se prepara para um novo desafio na emissora: a apresentação do “Globo Repórter”, ao lado de Sandra Annenberg, a partir de 2026.