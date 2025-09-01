Diário do Nordeste
Relembre os âncoras que já passaram pela bancada do Jornal Nacional

William Bonner, de 61 anos, passou 29 anos como integrante do telejornal, que completa, nesta segunda, 56 anos

Cid Moreira ao lado de Sérgio Chapelin na bancada do Jornal Nacional
Legenda: Cid Moreira ao lado de Sérgio Chapelin, na bancada do Jornal Nacional
Foto: Acervo TV Globo

Se você é da Geração Z, provavelmente não deve lembrar de outro âncora oficial do tradicional "Jornal Nacional" além de William Bonner, que anunciou sua saída na noite desta segunda-feira (1º).

O jornalista, de 61 anos, passou 29 anos como integrante do telejornal, que completa, nesta segunda, 56 anos. 

Cid Moreira, uma das vozes mais conhecidas do jornalismo brasileiro, foi quem iniciou a condução das notícias. O profissional, ficou desde a edição um até 1996. 

Entre 1969 a 1971, dividindo a bancada com Cid, esteve o apresentador Hilton Gomes. Em 1971, com a saída de Hilton, o jornalista Ronald Rosas ficou ao lado de Cid.

Sérgio Chapelin, conhecido por suas reportagens especiais, esteve como âncora do JN entre os anos 1972 e 1983. Como dupla de Cid, ele ficou entre os anos 1989 a 1996.

O jornalista Celso Freitas, que já foi âncora do Fantástico, Globo Repórter, Jornal da Record, Domingo Espetacular e Repórter Record, esteve dividindo a bancada do JN entre 1983 e 1989.

Bonner está como âncora desde 1996, assumindo a função de editor-chefe em 1999. Ao lado dele, estiveram as jornalistas Lillian Witte, da estreia do jornalista a 1998; sua ex-mulher, Fátima Bernardes, entre 1998 e 2011; a apresentadora Patricia Poeta, de 2011 a 2014.

Atualmente, a bancada fixa do Jornal Nacional estava sendo composta por Bonner e Renata Vasconcellos, que assumiu em 2014.

PARA ONDE VAI WILLIAM BONNER?

William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional após 29 anos a partir do dia 3 de novembro. O novo apresentador será César Tralli, que agora fará dupla com Renata Vasconcellos. 

O jornalista apresentará, a partir de 2026, o Globo Repórter, segundo anunciou a Rede Globo nesta segunda-feira (1º).

