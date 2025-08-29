Confirmada no Lollapalooza Brasil, Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's best friend'; veja detalhes

Uma das cantoras mais queridas do mundo pop no momento, Sabrina Carpenter lançou, nesta sexta-feira (29), seu novo álbum intitulado "Man's Best Friend". Com 12 músicas que passeiam pelo universo sexual feminino, a artista também presenteou os fãs com um clipe para a música “Tears”.

Já conhecida do público, "Manchild" — que conta com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube — abre o disco e mostra que o novo trabalho da estadunidense segue uma estética semelhante a do seu último álbum, “Short n' Sweet”, que completou um ano neste mês.

Este é o sétimo disco de estúdio da cantora. Com letras explícitas e definido pelos fãs como um trabalho divertido, ácido e sensual, "Man's Best Friend" tem sido bem recebido pelo público e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta.

Confira o álbum

Sabrina Carpenter conquistou sucesso mundial com "Espresso" e ficou conhecida por abrir shows de Taylor Swift durante a “The Eras Tour”, inclusive no Brasil, em 2023. A partir do hit que viralizou no TikTok e alcançou mais de 460 milhões de visualizações no YouTube, a diva pop também emplacou outros sucessos como “Please Please Please”, “Feather”, “Taste”.

Mas se engana quem pensa que Carpenter é novata no mundo pop. Há pouco mais de 10 anos, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Eyes Wide Open". Ela também já é um rosto conhecido nas produções da Disney por trabalhos como “Tall Girl” e "Girl Meets World”, spin-off de “Boy Meets World”.

Show no Brasil

Sabrina Carpenter foi confirmada como uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2026. Além da artista, também fazem parte do line-up da 13ª edição do festival Tyler, the Creator, Chappell Roan, Lorde, Doechii e o DJ Skrillex.

O evento acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na edição deste ano, se apresentaram artistas como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake.