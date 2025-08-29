Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confirmada no Lollapalooza Brasil, Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's best friend'; veja detalhes

Com letras explícitas e definido pelos fãs como um trabalho divertido, ácido e sensual, álbum tem sido bem recebido pelo público

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:32)
Zoeira
foto de capa do álbum Man's best friend, de Sabrina Carpenter
Legenda: Este é o sétimo disco de estúdio da cantora
Foto: Divulgação

Uma das cantoras mais queridas do mundo pop no momento, Sabrina Carpenter lançou, nesta sexta-feira (29), seu novo álbum intitulado "Man's Best Friend". Com 12 músicas que passeiam pelo universo sexual feminino, a artista também presenteou os fãs com um clipe para a música “Tears”.

Já conhecida do público, "Manchild" — que conta com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube — abre o disco e mostra que o novo trabalho da estadunidense segue uma estética semelhante a do seu último álbum, “Short n' Sweet”, que completou um ano neste mês.

Este é o sétimo disco de estúdio da cantora. Com letras explícitas e definido pelos fãs como um trabalho divertido, ácido e sensual, "Man's Best Friend" tem sido bem recebido pelo público e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta sexta.

Confira o álbum

Sabrina Carpenter conquistou sucesso mundial com "Espresso" e ficou conhecida por abrir shows de Taylor Swift durante a “The Eras Tour”, inclusive no Brasil, em 2023. A partir do hit que viralizou no TikTok e alcançou mais de 460 milhões de visualizações no YouTube, a diva pop também emplacou outros sucessos como “Please Please Please”, “Feather”, “Taste”.

Mas se engana quem pensa que Carpenter é novata no mundo pop. Há pouco mais de 10 anos, ela lançou seu primeiro álbum de estúdio, "Eyes Wide Open". Ela também já é um rosto conhecido nas produções da Disney por trabalhos como “Tall Girl” e "Girl Meets World”, spin-off de “Boy Meets World”.

Veja também

teaser image
Zoeira

Fãs apontam indiretas nas novas músicas de Sabrina Carpenter para Shawn Mendes e Camila Cabello

teaser image
Zoeira

Padre é afastado do cargo após autorizar gravação do clipe de Sabrina Carpenter em igreja

Show no Brasil

Sabrina Carpenter foi confirmada como uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2026. Além da artista, também fazem parte do line-up da 13ª edição do festival Tyler, the Creator, Chappell Roan, Lorde, Doechii e o DJ Skrillex.

O evento acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na edição deste ano, se apresentaram artistas como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake.

Assuntos Relacionados
foto de capa do álbum Man's best friend, de Sabrina Carpenter
Zoeira

Confirmada no Lollapalooza Brasil, Sabrina Carpenter lança álbum 'Man's best friend'; veja detalhes

Com letras explícitas e definido pelos fãs como um trabalho divertido, ácido e sensual, álbum tem sido bem recebido pelo público

Redação
Há 59 minutos
Foto de Karol Cavalcante e David Luiz
Zoeira

Ex-affair de David Luiz, cearense Karol Cavalvante consegue medida protetiva contra o jogador

A jovem acusa o atleta de ameaçá-la de morte e tentar suborná-la com R$ 100 mil

Redação
29 de Agosto de 2025
Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV
Zoeira

Ricky Vallen traz 'A Voz Mutante' a Fortaleza e comenta realitys musicais da TV

Artista apresenta projeto musical em show no Ceará na noite desta sexta-feira (29)

João Lima Neto
29 de Agosto de 2025
Cena da série Dias Perfeitos, que teve últimos episódios disponibilizados na Globoplay
Zoeira

O que acontece no final de 'Dias Perfeitos'? Confira diferenças entre livro e série

Produção lançou novos episódios na Globoplay, e fãs comentaram sobre escolhas da adaptação

Cena de um filme com uma mulher em vestido preto e um homem em terno preto, segurando as mãos em um cenário teatral elegante com detalhes dourados.
Zoeira

TV Globo exibe 'O Destino de Júpiter' na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (29) traz ação e fantasia para o público de casa

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Mulher com boné branco com escrito #JUSTIÇA e camiseta vermelha, ao fundo, uma pessoa segurando cartaz que diz 'YouTube não apague a nossa história', em campanha por justiça social.
Zoeira

YouTube exclui canal 'Bel para Meninas' e influenciadora anuncia protesto na Faria Lima, em SP

Jovem foi uma das citadas pelo youtuber Felca em vídeo sobre a "adultização" de crianças na internet

Paulo Roberto Maciel*
29 de Agosto de 2025
Cátia Fonseca participante da Dança dos Famosos
Zoeira

Cátia Fonseca nega lesão em ensaios da Dança dos Famosos: 'Apenas dores musculares'

Apresentadora desmentiu rumores de que teria sido eliminada do quadro por conta de uma luxação

Redação
29 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Bia sai de casa e vai morar com o pai.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Rangel afasta Palmeira de seus serviços.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (29)

Tânia avisa a Sheila sobre a ligação.

A. Seraphim
29 de Agosto de 2025
Montagem com duas imagens do mesmo homem, Hytalo Santos, vestindo um macacão de corrida vermelho com detalhes em preto e branco da marca
Zoeira

Maquiador revela que Hytalo Santos dopou adolescente com remédio para dormir

Hytalo e o marido dele, Israel Nata Vicente, seguem presos em uma penitenciária na Paraíba

Redação
29 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (29/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
29 de Agosto de 2025