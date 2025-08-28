Diário do Nordeste
Lollapalooza Brasil 2026 terá shows de Sabrina Carpenter e Chappell Roan; confira o line-up

Festival acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:04)
Zoeira
Imagem de três personagens em estilos diferentes: uma mulher com visual de cantora, um homem com traje formal colorido e uma mulher com cabelo vermelho e figurino teatral. Foco em diversidade de looks e estilos artísticos.
Legenda: Ingressos ainda não estão à venda
Foto: Reprodução/Redes Sociais

O Lollapalooza Brasil divulgou, nessa quinta-feira (28), quem são os artistas que irão compor o line-up da 13ª edição do festival. Entre os principais nomes, estão os cantores Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Lorde, Doechii e o DJ Skrillex.

O evento acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na edição deste ano, se apresentaram artistas como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake.

Confira o line-up completo

Cartaz oficial do Lollapalooza Brasil 2026 destacando os principais nomes do lineup, com data de realização em São Paulo, incluindo artistas como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Deftones e Lil Nas X.
Legenda: Lista com os artistas foi divulgada nas redes sociais do evento
Foto: Divulgação

Onde comprar ingressos para o Lollapalooza 2026?

Mais cedo no mês, a plataforma Ticketmaster abriu as vendas dos pacotes de ingressos para os três dias de evento, mas todos se esgotaram em uma semana. Ainda não há previsão para a liberação da venda dos ingressos que valem para apenas um dia de festival, que costumam ter preços mais acessíveis.

Apesar disso, a organização do evento anunciou a criação de um novo modelo de entrada, o LollaLovers. Ele é voltado exclusivamente para clientes do banco Bradesco, e oferece isenção de taxa de conveniência, parcelamento facilitado e acesso preferencial ao festival.

