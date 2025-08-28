Lollapalooza Brasil 2026 terá shows de Sabrina Carpenter e Chappell Roan; confira o line-up
Festival acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo
O Lollapalooza Brasil divulgou, nessa quinta-feira (28), quem são os artistas que irão compor o line-up da 13ª edição do festival. Entre os principais nomes, estão os cantores Sabrina Carpenter, Tyler, the Creator, Chappell Roan, Lorde, Doechii e o DJ Skrillex.
O evento acontecerá entre os dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na edição deste ano, se apresentaram artistas como Olivia Rodrigo, Shawn Mendes e Justin Timberlake.
Confira o line-up completo
Onde comprar ingressos para o Lollapalooza 2026?
Mais cedo no mês, a plataforma Ticketmaster abriu as vendas dos pacotes de ingressos para os três dias de evento, mas todos se esgotaram em uma semana. Ainda não há previsão para a liberação da venda dos ingressos que valem para apenas um dia de festival, que costumam ter preços mais acessíveis.
Apesar disso, a organização do evento anunciou a criação de um novo modelo de entrada, o LollaLovers. Ele é voltado exclusivamente para clientes do banco Bradesco, e oferece isenção de taxa de conveniência, parcelamento facilitado e acesso preferencial ao festival.