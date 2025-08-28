Taís Araújo aponta frustração e tristeza após mudanças de Raquel em Vale Tudo: 'Recebi com um susto'

Intérprete da personagem Raquel na novela "Vale Tudo", Taís Araújo tem, assim como parte do público da trama, críticas ao enredo exibido nas últimas semanas. A artista comentou, pela primeira vez, sobre o retorno de Raquel à venda de sanduíches na praia e disse sentir "frustração e tristeza" com a mudança.

"Este momento da Raquel voltar a vender sanduíche na praia, confesso que recebi com um susto. Porque não era a trama original. Então, para mim, a Raquel ia numa curva ascendente", disse ela em entrevista à revista Quem.

Recentemente, espectadores da novela comentaram nas redes sociais sobre a escolha da autora, Manuela Dias, de alterar os caminhos da protagonista. Para muitos, o retorno de Raquel à pobreza era desnecessário.

Mudanças no enredo

Ao longo dos capítulos de "Vale Tudo", Raquel chegou a ganhar R$ 1 milhão em um reality show e firmou parceria com Celina, interpretada por Malu Galli, para montar a Paladar, uma empresa de catering. Entretanto, viu o empreendimento ruir após Odete Roitman (Débora Bloch), a vilã da novela, descobrir o negócio entre as duas.

Agora pobre, cheia de dívidas de empréstimos feitos para começar a Paladar, a personagem voltou à praia para vender sanduíches. No capítulo de quarta-feira (27), por exemplo, encontrou Heleninha (Paolla Oliveira) e Celina enquanto transitava pela orla.

Surpresa com o rumo de Raquel, Taís Araújo contou na entrevista que tinha a esperança de que o caminho da personagem fosse outro. "Quando vi aquilo, falei: 'Ué, vai voltar para a praia, gente'. Aí eu entendi e também falei: 'OK, mas ela está escrevendo uma parte da história'. Vamos embora fazer", disse.

A atriz também contou ter acreditado que a narrativa de Raquel seria "a cara do Brasil", mostrando uma ascensão social pelo trabalho e uma representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira.

"Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada", continuou.

Segundo ela, a narrativa de ascensão para espectadores negros é "urgente" e poderia ser perfeita no contexto da personagem. "Acho que a Raquel tinha todas as possibilidades da gente contar essa nova narrativa dessa mulher. E quando li, pensei: 'Ai, meu Deus, não vai ter? Não, não vai ter'. Tenho que lidar com a realidade que me cabe, que é a de uma intérprete, de uma personagem, que não é escrita por mim", lamentou.

Críticas nas redes sociais

Taís explicou que tem acompanhado os comentários feitos pelos espectadores sobre a trama nas redes sociais. A atriz contou que tem escutado, além de ler e entender, as frustrações do público.

"Gostaria muito mesmo que a batalha que ela tivesse, o conflito em si, fosse de outra ordem. Conflitos éticos com Odete, por exemplo. E aí quando não tem, a gente tem que lidar com o que tem. E o que tem é isso", apontou.

Legenda: Raquel e Poliana perderam tudo após Celina vender Paladar para Odete Foto: Globo/ Fábio Rocha

Na conversa com a Quem, Taís revelou que está a 12 capítulos de finalizar as gravações da novela e ainda enxerga Raquel de forma positiva. "Raquel é um exemplo de mulher. Ela é um exemplo para mim. Sempre vou deixá-la absolutamente humana e ainda falta novela aí. Torço para que ela consiga reverter a situação".

A atriz também aponta um caminho positivo para a personagem. "Espero realmente que a vida devolva a ela o que ela dá para a vida. Porque aí a gente vai ter uma narrativa que é muito interessante. Aí a gente vai ter uma narrativa que acho ser uma narrativa contemporânea", garantiu.