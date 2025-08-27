Diário do Nordeste
Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quarta-feira (27)

Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa.

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Vale Tudo
Foto: Divulgação/TV Globo

A novela 'Vale Tudo' desta quarta-feira (27) vai ao ar às 20:35, após 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa.

Resumo completo de 'Vale Tudo' desta quarta-feira

Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando.

Bartolomeu coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 20:35, na Rede Globo.

