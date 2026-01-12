Diário do Nordeste
Velório de Titina Medeiros é realizado em teatro de Natal

Da capital, o corpo será levado para Acari, cidade onde a atriz cresceu.

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:53)
Titina Medeiros.
Legenda: A atriz de 48 anos faleceu em decorrência de um câncer.
Foto: Reinaldo Marques / TV Globo

O corpo da atriz Titina Medeiros está sendo velado no Teatro Alberto Maranhão, em Natal, no Rio Grande do Norte, na manhã desta segunda-feira (12).

A atriz de 48 anos faleceu em decorrência de um câncer de pâncreas. A informação foi divulgada nesse domingo (11).

Na cerimônia, a atriz recebeu homenagens de familiares e amigos, entre eles o ator Igor Fortunato. "Acho que o legado de Titina é o legado da esperança, o legado de não desistir, de não parar", declarou ele ao portal g1.

Da capital, o corpo será levado para Acari, cidade onde a atriz cresceu. A atriz também será velada na casa de cultura do Município, a partir das 14 horas. O sepultamento está previsto para ocorrer às 17h, no cemitério municipal. 

O governo do Rio Grande do Norte decretou luto oficial de três dias pelo falecimento da atriz. 

Carreira no teatro e TV

Izabel Cristina de Medeiros nasceu em Currais Novos, no interior do Rio Grande do Norte, mas foi criada em Acari. A carreira da atriz teve como base o teatro potiguar. Ela integrou grupos como o Casa de Zoé e o Candeia, sendo reconhecida pela contribuição à formação artística no estado. 

Titina estreou na televisão na novela "Cheias de Charme", em 2012, e fez par romântico com o marido, o ator César Ferrario. Em 2024, durante a exibição da reprise do folhetim, ela comentou o momento e disse que "o destino quis". 

Na trama de sucesso, a atriz interpretou Socorro, fiel escudeira da vilã Chayene (Cláudia Abreu). 

O último trabalho de Titina na TV Globo foi na novela "No Rancho Fundo", em 2024. Ela ainda teve participações em novelas como "Mar do Sertão", "A Lei do Amor" e "Geração Brasil".

